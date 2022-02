Benfica vs Ajax live stream: bekijk de Champions League match overal ter wereld

(Image credit: ANP Sport via Getty Images))

Het team van Erik ten Hag mag zich opmaken voor een heet avondje in het Estádio da Luz. Hoewel de Amsterdammers erop gebrand zijn om de winst mee terug naar Nederland te nemen, liggen Portugese tegenstanders de Nederlandse clubs vaak niet heel lekker. Dat gezegd hebbende: Ajax mag goede hoop putten uit de uitstekende groepsfase, waarin het onder andere Sporting CP de baas was.

Scroll naar beneden voor meer informatie over hoe je een live stream van Benfica vs Ajax kunt bekijken, waar dan ook ter wereld.

Benfica vs Ajax live stream - waar en wanneer De Champions League wedstrijd tussen Benfica en Ajax vindt plaats in het Estádio da Luz in Lissabon. De aftrap is om 21:00 CET.

Benfica vs Ajax live stream

Bij Ajax gaat het sportief gezien meer dan prima. In de Eredivisie staat de club bovenaan, met PSV op 5 punten afstand. De Amsterdammers mogen ook nog altijd hopen op de KNVB-beker, en als kers op de taart kende de club een ongeslagen groepsreeks in de Champions League.

De sportieve prestaties staan echter in schril contrast met de interne stribbelingen van de club. Na meldingen van grensoverschrijdend gedrag van technisch directeur Marc Overmars gonzen er nu ook soortgelijke berichten rond over Winston Bogarde, de assistent-trainer van coach Erik ten Hag. Het is te hopen voor Ajax-fans dat het voetbalteam niet beïnvloed wordt door de misdragingen van anderen.

Je zou kunnen stellen dat Benfica van de interne onrust bij Ajax zou moeten kunnen profiteren, ware het niet dat het bij de Portugese topclub ook hommeles is. Vanwege een vermeend omkoopschandaal zelfs vrezen voor degradatie. Dat komt vanwege de bijna 2 miljoen euro die via een computerbedrijf is overgemaakt naar een Portugese scheidsrechter.

Hoewel er geen Nederlanders in het team van Benfica actief zijn, zien we wel een oude bekende terug in de selectie van Benfica: Jan Vertonghen. De verdediger kende een prima periode bij Ajax jaren geleden, waarna hij een toptransfer verdiende naar Tottenham Hotspur.

Lees verder om erachter te komen hoe je de clash tussen Benfica en Ajax overal ter wereld kunt bekijken.

VPN gebruiken om Champions League voetbal buitenshuis te kijken

Wil je de wedstrijd kijken, maar ben je niet thuis? Geen paniek; via een VPN kun je alsnog deze voetbalwedstrijd waar dan ook ter wereld bekijken. Een VPN gebruiken is helemaal niet zo moeilijk als je wellicht denkt. Een VPN stelt jou in staat om je IP-adres aan te passen, waardoor het lijkt alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben honderden VPN-diensten getest, en NordVPN behoort tot een van de betere diensten. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 2-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,49 per maand! Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om voetbalwedstrijden overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Stream Benfica vs Ajax live in Nederland

In Nederland heeft RTL de rechten voor de Champions League-wedstrijden van Ajax. De wedstrijden worden uitgezonden op RTL 7 op televisie, en het online platform RTL XL stelt gebruikers in staat om online de wedstrijd live te volgen. De aftrap vindt plaats om 21:00, en enkele minuten voor de aftrap kunnen gebruikers live meekijken via de website. Ook is het mogelijk om via de RTL-app de wedstrijd te volgen. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijd bekijken? Schaf dan een VPN aan en volg de instructies om de live stream alsnog te kunnen bekijken.

Stream Atalanta vs Ajax in België