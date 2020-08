Barcelona vs Bayern München live stream: bekijk de Champions League clash overal

Het is niet bepaald een standaard Champions League-wedstrijd die er vanavond op de planning staat. Buiten dat de twee teams behoren tot de absolute grootmachten van Europa, is ook de hele setting net iets anders dan wat we doorgaans gewend zijn. Vanwege het coronavirus was de competitie maandenlang stilgelegd, met als gevolg dat we nu maanden na de planning pas aan de kwartfinales zijn begonnen. Lees hieronder meer hoe je een Barcelona vs Bayern München live stream vandaag kunt bekijken.

Barcelona vs Bayern München live stream Barcelona vs Bayern München start om 21:00 lokale tijd in Lissabon. De kwartfinalewedstrijd wordt gespeeld over één match en vindt plaats in het Estádio da Luz van Benfica.

Waar zou Barcelona toch zijn zonder Lionel Messi? Waarschijnlijk niet in de kwartfinale van de Champions League, zo werd wel duidelijk in de vorige wedstrijd tegen Napoli. Terwijl de Italianen bijzonder veel druk zetten op de verdediging van de Catalanen, was het Messi die voorin bij Barcelona de kar moest trekken. Het is bijna dolkomisch hoe erg het team leunt op de kleine spelmaker, en de vraag rijst dan ook hoever dit team nog kan komen aan de hand van één sterspeler.

In tegenstelling tot Barcelona is er bij Bayern München meer sprake van een echt elftal met tal van uitblinkers. Dit jaar is het vooral Lewandowski die de show steelt, maar ook zonder hem weet de Duitse ploeg ontzettend mooi voetbal te spelen. Enkele bekende toppers die zich dit jaar bewijzen zijn Serge Gnabry en Alphonso Davies bijvoorbeeld.

De twee grootmachten zijn zeker geen onbekenden van elkaar. In 2013 was de laatste ontmoeting tussen de twee teams, en toen wonnen de Duitsers met 7-0 in totaal (heen- en terugwedstrijd samen). Slechts twee van de laatste tien aanvaringen met Barcelona gingen verloren.

Lees hieronder meer over hoe je Barcelona vs Bayern München live stream overal ter wereld kunt bekijken.

VPN gebruiken om Champions League voetbal buitenshuis te kijken

Wil je de wedstrijd van vanavond zeker niet missen, maar ben je niet thuis? Wees gerust; aan de hand van een VPN kun je alsnog deze voetbalwedstrijd waar dan ook ter wereld bekijken. Een VPN gebruiken is minder lastig in gebruik dan je wellicht denkt.

Een VPN geeft je de optie om je IP-adres aan te passen, waardoor het lijkt alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben honderden VPN-diensten getest, en NordVPN behoort tot een van de betere diensten. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde deal voor jou: koop een 3-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,10 per maand. Vervolgens krijg je hier een plan van 1 maand, 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar daar bovenop. Welk plan je exact krijgt? Dat wordt willekeurig voor jou gekozen. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om voetbalwedstrijden overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Stream Barcelona vs Bayern München live in Nederland

In Nederland heeft Talpa het recht om deze match uit te zenden. De wedstrijden worden uitgezonden via het Talpa-kanaal Veronica op televisie, en het online platform KIJK stelt gebruikers in staat om online de wedstrijd live te volgen. De aftrap voor Barcelona vs Bayern München vindt plaats om 21:00 Nederlandse tijd, en enkele minuten voor de aftrap kunnen gebruikers live meekijken via de website. Ook is het mogelijk om via de KIJK-app de wedstrijd te volgen. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijd bekijken? Schaf dan een VPN aan en volg de instructies om de live stream alsnog te kunnen bekijken.

Stream Barcelona vs Bayern München in België