De beste bluetooth speakers van 2020: de beste draagbare speakers voor ieder budget

Koopgids voor de beste bluetooth speakers. Welkom bij onze keuzelijst als het gaat om de beste bluetooth speakers die je dit jaar kunt kopen, geselecteerd door onze eigen experts.

Als je er nog geen een bezit, een Bluetooth speaker is een stuk technologie dat je echt nodig hebt. Het zijn geweldige gadgets die je mee kunt nemen naar een dagje uit op het strand, buiten bij een open vuur of een picknick in het park. En sommige klinken net zo goed als bijna elke speaker die je kunt kopen om binnenshuis te gebruiken.

Echter, de meeste personen onder ons kunnen zich niet elke keer een nieuwe speaker veroorloven, wat betekent dat we op zoek moeten gaan naar een die ons voorziet van geweldig geluid van de slaapkamer, tot het strand en alles daar tussenin. Dat is waarom we deze kooplijst hebben samengesteld, die je helpt om de juiste Bluetooth speaker te vinden die in jouw behoeften voorziet (en je budget).

De beste Bluetooth speakers in één oogopslag

Sonos Move UE Boom 3 Bose SoundLink Revolve JBL Charge 4 Anker Soundcore Flare Bose SoundLink Mini II UE Wonderboom 2 Tribit XSound Go Sony SRS-XB501G Denon Envaya (DSB-250BT)

Hoe kies je de beste bluetooth speaker?

Er zijn zo veel luidsprekers op de markt met een prachtig design en de nieuwste ingebouwde technologie dat het lastig is om te bepalen welke speaker het beste aansluit bij jouw wensen. Hoewel het lijkt alsof je een eindeloze keuze hebt, valt dat toch wel mee. Veel speakers hebben een unieke eigenschap die hem perfect maken voor de situatie die jij voor ogen hebt.

Sommige luidsprekers zijn gebouwd met een duurzaamheid in gedachten, anderen zijn juist weer water- en weerbestendig voor op de camping en muziek bij het zwembad. Anderen zijn juist niet geschikt om mee naar buiten te nemen en zien er juist heel tof uit in je huiskamer.

Als je moeite hebt met het bepalen welke speaker het beste geschikt is voor jou, moet je nadenken over waar je de speaker gaat gebruiken. Vervolgens zoek je een exemplaar dat aansluit bij die wensen. Als je een strandpersoon bent, zoek je een model dat zand- en waterbestendig is!

Als je van een feestje houdt, wil je misschien twee of meer speakers met elkaar koppelen met multi-point pairing, waardoor je meerdere apparaten tegelijk kunt laten afspelen. Batterijduur en geluidskwaliteit zijn voor alle modellen belangrijk natuurlijk. We hebben er voor gezorgd dat die elementen in al onze keuzes een belangrijke rol spelen.

Dan komt nu onze lijst met 10 van onze favoriete draadloze bluetooth speakers, geordend naar hun prijs-kwaliteitsverhouding, waar je veel plezier aan zult beleven.

Sonos Move (Image credit: Future)

1. Sonos Move

De beste bluetooth speaker ter wereld, met de Sonos Move is het zowel binnen als buiten een feestje

Gewicht: 3 kg | Batterijduur: 10 uur | Draadloos bereik: Wifi (802.11 b/g/n 2.4 Ghz, en 5 Ghz) | Drivers: Een firing tweeter onderaan, een mid-woofer, two Class-D digitale versterkers | NFC: Nee | Aux-in: Nee | USB opladen: Ja (USB-C en wordt met een oplaadstation geleverd)

Klinkt ongelooflijk

Veelzijdig

Uitstekende verbinding

Zwaar en duur

De Sonos Move is zo goed dat je hem niet alleen wil hebben voor onderweg, maar ook voor in huis.

Met twee hoogwaardige drivers, een solide app die kan afspelen van honderden draadloze bronnen, mogelijkheden om in meerdere kamers af te spelen en smart audio-afstemming technologie die de uitvoer aanpast aan de directe omgeving, is de Sonos Move veel verder ontwikkeld dan de gemiddelde Bluetooth luidspreker. Het is een veelzijdige speaker, een die stevig staat naast de in-huis-gebouwde Sonos speakers waar het bedrijf om bekend staat.

Hij is niet perfect - de speaker is best zwaar, zeker voor een bijproduct met zo'n fantastisch geluid, hij is duur vanwege zijn rijke feature set, en hij kan jammer genoeg niet gebruikt worden als achterkanaal voor een home cinema installatie. Maar als je het geld hebt, dan is het lastig om een minpunt te benoemen aan de Sonos Move. Zeker als het gaat om de zoektocht naar de allerbeste Bluetooth speaker van de wereld.

Lees de volledige review: Sonos Move

UE Boom 3

2. UE Boom 3

De voormalige beste Bluetooth speaker is nog steeds geweldig voor onderweg

Gewicht: 0,6 kg | Batterijduur: 15 uur | Draadloos bereik: 10 meter | Frequentiebereik: 90Hz-20kHz | Drivers: Twee 1,75" drivers en twee 1,75" x 3" passieve radiatoren | NFC: Ja | Aux-in: Ja | USB opladen: : Ja

IP67 waterbestendig/stof-bestendig

Krachtig geluid

Robuust ontwerp

Batterijduur is niet verbeterd ten opzichte van originele versie

Hoewel we niet zo onder de indruk waren van de UE Boom 3 als van zijn voorganger, is het nog steeds een van de beste bluetooth speakers die je in 2019 kunt kopen. Deze luidspreker zal niet vervormen naarmate je het volume hoger zet. Hij is licht genoeg om mee te nemen naar de camping, maar is robuust genoeg om zo in je tas mee te nemen.

De speaker is zowel water- als stofbestendig en heeft in deze versie een mixknop waarmee je jouw favoriete playlists kunt afspelen zonder je telefoon op te pakken.

Er zijn zeker meer uitgesproken luidsprekers verkrijgbaar, maar voor dit prijsniveau weet UE Boom 3 alle juiste noten te raken - en dat voor het derde jaar op een rij!

Ultimate Ears laat je jouw eigen UE Boom 3 samenstellen, zodat je nog meer keuzes hebt als het aankomt op kleur en patronen.

Lees de volledige review: UE Boom 3

Fugoo Style (Image credit: Bose)

3. Bose SoundLink Revolve

Bijna de beste

Gewicht: 0,75 kg | Batterijduur: tot 12 uur | Draadloos bereik: 10 meter | Frequentiebereik: N/A | Drivers: N/A | NFC: Nee | Aux-in: Ja | USB opladen: Ja

Echt 360-graden geluid

Mooi ontwerp en bouw

Gedetailleerd en vol geluid

Vooral binnenshuis

Slechts 10m bereik

De Bose SoundLink Revolve is een geweldig klinkende speaker, vooral als je zoekt naar een echt 360-graden geluid. De speaker werkt bovendien geweldig als je muziek wil delen tijdens een feestje of door de kamer loopt, waarbij je niets van de muziek wil missen. De Bose SoundLink Mini II klinkt echter iets beter en is ook wat goedkoper in de aanschaf.

Een klein nadeel is het feit dat deze speaker niet volledig stof- en waterbestendig is. Slim om deze speaker mee te nemen naar een dagje op het strand? Dat is het niet.

Voor de helft van de prijs is de Wonderboom een heel goede speaker die volledig stof- en waterbestendig is. Hoewel deze speaker niet op kan boksen tegen de geluidskwaliteit en de functies van deze Bose, is het nog steeds een goede optie om onderweg muziek te beluisteren. Als luide muziek met een flinke bas jouw ding is, biedt de JBL Charge 3 je een volledig waterdichte speaker die geweldige muziek afspeelt, maar behoorlijk lijvig en zwaar is.

Lees de hele review: Bose SoundLink Revolve

JBL Charge 4

4. JBL Charge 4

Een geweldige speaker waarmee je zelfs je telefoon kunt opladen

Gewicht: 1,06 kg | Batterijduur: 20 uur | Draadloos bereik: 10+ meter | Frequentiebereik: 60Hz - 20kHz | Drivers: twee 1,7" drivers en twee passieve radiatoren | NFC: Nee | Bluetooth versie: 4.2 | Aux-in: Ja | USB opladen: Ja

Knallende basgeluiden

Waterdicht

Woofers in beeld

Voor het geld hoef je het niet te laten. De JBL Charge 4 is een goede koop. Je krijgt een speaker waar je de hele dag mee vooruit kunt, geweldig klinkt en een model dat je flink kunt mishandelen. Indien nodig kun je de batterij zelfs gebruiken om je smartphone op te laden! Ja, er zijn speakers verkrijgbaar die beter klinken, maar daar moet je ook meer klinkende munten tegenover stellen.

Hoewel de JBL Charge 4 slechts kleine verbeteringen laat zien ten opzichte van zijn voorganger, blijft het een goede speaker voor weinig geld. Het is ook een van de beste waterbestendige speakers die je kunt kopen.

Lees onze review: JBL Charge 4

Anker Soundcore Flare

5. Anker Soundcore Flare

De beste budget bluetooth speaker

Gewicht: 0,55 kg | Batterijduur: 12 uur | Draadloos bereik: 20m | Frequentiebereik: N/A | Drivers: Twee x 1.75" Full Range + twee x passieve radiator | NFC: Nee | Aux-in: Ja | Bluetooth versie: 4.2 | Weerbestendig: Ja-IPX7 | USB opladen: Nee

Indrukwekkend geluid voor dit formaat

Geweldige mobiele app

Gemiddelde batterijduur

Geluidskwaliteit bij maximaal volume

Anker heeft een goede geschiedenis als het aankomt op het maken van goede en goedkope draadloze luidsprekers. Hoewel we niet heel erg onder de indruk waren van het geluid van de Anker SoundCore 2 , konden we ons er ook niet zo over opwinden. Simpelweg vanwege de prijs.

Maar wat gebeurt er als je een groter budget ter beschikking hebt? Voor ongeveer 20 euro meer heb je de Anker Soundcore Flare, een goede, waterbestendige bluetooth speaker die de competitie zeker aan kan.

De Soundcode Flare biedt echt waar voor zijn geld - zeker voor onder de 100 euro-grens in het segment bluetooth luidsprekers. Tegenstanders als de UE Wonderboom (zie verder) sturen de Flare wandelen op het gebied van bouwkwaliteit, maar we geven de Flare het voordeel van de twist als het aankomt op geluidskwaliteit. We raden de Flare aan voor iedereen die een draadloze luidspreker wil, zonder een rib uit zijn lijf te hoeven inleveren.

Lees de hele review: Anker Soundcore Flare



Bose SoundLink Mini II

6. Bose SoundLink Mini II

De beste middenklasse speaker

Gewicht: 7.5 kg | Batterijduur: tot 10 uur | Draadloos bereik: 10 m | Frequentiebereik: N/A | Drivers: N/A | NFC: Nee | Bluetooth versie: N/A | Aux-in: Ja | USB opladen: Nee

Hemels geluid

Gebouwd als een tank

Compact formaat

Geen NFC of multipoint bluetooth

De Bose SoundLink Mini II is relatief oud, hij is gelanceerd in juni 2015. Dit model laat echter zien dat leeftijd niet alles is. Het is en blijft één van de best klinkende draadloze luidsprekers die je kunt kopen.

Waarom zeggen we dat? Wel, hij laat heel wat meer horen dan het formaat doet vermoeden. Hij levert een diepe bas, sprankelende hoge tonen en een rijk middenbereik. Waar de meeste bluetooth speakers gewoon 'goed' klinken, laat de Mini II zien dat je niet hoeft in te leveren op geluidskwaliteit. De kleine speaker dient zelfs als draadloos oplaadstation!

Lees de review: Bose SoundLink Mini II

UE Wonderboom

7. UE Wonderboom 2

De beste speaker voor buiten krijgt een opfrisbeurt

Gewicht: 0.42 kg | Afmetingen: 104 x 95,3mm (H x D) | Batterijduur: tot 13 uur | Draadloos bereik: 33 m | Frequentiebereik: 75 Hz – 20 kHz | Drivers: Twee 40 mm actieve drivers en twee 46,1mm x 65,2mm passieve radiatoren | NFC: Nee | Bluetooth versie: N/A | Aux-in: Nee | USB opladen: Nee

Geweldig geluid voor dit formaat

IP67 stofvrij/waterbestendig waardering

30% betere batterijduur

Beperkt geluidsniveau

Geen speakertelefoon

MicroUSB opladen

De orginele UE Wonderboom stond bovenaan onze lijst van beste waterbestendige speaker sinds zijn debuut en daar hadden we een goede reden voor: hij is robuust, het geluid is harder dan wordt genoemd en het kan samengevoegd worden met andere UE Wonderboom luidsprekers om geluid te versterken.

En hoewel de UE Wonderboom 2 bijna identiek lijkt naast het origineel, heeft Ultimate Ears een aantal upgrades toegevoegd die de Wonderboom 2 nog beter maken. Zoals de verbeterde batterijduur (tot 30% vergeleken met het origineel), betere bass-weergave, en de nieuwe Outdoor Boost functie helpt de speaker om nog meer geluid te produceren dan voorheen.

De UE Wonderboom 2 is een fantastische stevige en waterbestendige speaker die je zo mee wil nemen. Zijn kleine formaat betekent niet dat er ook klein geluid uitkomt, de luidspreker kan extreem hard geluid produceren en klinkt ook nog eens geweldig. Hoewel hij niet op kan tegen de bass-weergave van andere grotere speakers zoals de UE Boom 3 of de Bose SoundLink Revolve, voegt de verbeterde bass warmte en intensiteit toe aan de muziek. Iets waar het bij het origineel aan ontbrak.

Dat gezegd hebbende, voor 88 euro is de UE Wonderboom 2 nog steeds een van de beste waterbestendige speakers die je kunt kopen - en onze aanbevolen optie voor degenen die op zoek zijn naar een luidspreker die ze mee kunnen nemen naar het strand of het zwembad.

Lees de volledige review: UE Wonderboom 2

Tribit XSound Go

8. Tribit XSound Go

De beste ultra-budget draagbare bluetooth speaker

Gewicht: 0,4 kg | Batterijduur: Tot 24 uur | Draadloos bereik: N/A | Frequentiebereik: 85 - 20,000 Hz | Drivers: 2 x 6W | NFC: Nee | Aux-in: Nee | USB opladen: Nee

Ultra-goedkoop

IPX7 water bestendig

Opladen kost veel tijd

De Tribit XSound Go zou niet zo goed moeten klinken voor dit bedrag - maar hij doet het toch echt. De speaker maakt indruk door zijn gebalanceerde geluid, laat weinig vervorming horen als je het volume hoger zet en diens batterij gaat makkelijk meer dan 20 uur meer op een enkele lading, mits je het volume niet te hoog zet. Bovendien is de speaker IPX7 water- en stofbestendig. Je kunt hem veilig een dag meenemen naar het strand. Het ontwerp is misschien niet zo wereldschokkend, maar daar zul je snel overheen stappen wanneer je hoort hoe goed het geluid van de XSound Go klinkt.

Als je kijkt naar de concurrentie, zul je veel meer geld moeten uitgeven als je een betere geluidskwaliteit zoekt. De UE Wonderboom is een geweldige buitenspeaker, maar kost je twee keer zo veel en gaat niet zo lang mee als de batterij van de Tribit. Daarentegen levert de UE Wonderboom wel 360-graden geluid en multi-speaker koppelingen, als dat iets is waar je belang aan hecht. De JBL Flip 4 is ook een goed alternatief, vooral als je meer nadruk wil op de bas en je een 360-graden geluid zoekt, maar als je moet werken met een krap budget, kom je uit bij de XSound Go.

Lees de hele review: Tribit XSound Go

Sony SRS-XB501G

9. Sony SRS-XB501G

De ultieme party speaker met ingebouwde Google Assistant

Gewicht: 3,1 kg | Batterijduur: 12 uur | Draadloos bereik: 30 m | Frequentiebereik: 20 - 20,000Hz | Drivers: 45mm | NFC: Ja | Aux-in: N/A | USB opladen: Nee

Draagbare party speaker

Krachtig, ruimtelijk geluid

Lichten worden niet gesynchroniseerd

Matige stemherkenning

De SRS-XB501G is een grote speaker die een lichtshow laat zien. Hij heeft ook de mogelijkheid om op een statief geplaatst te worden en beschikt over Google Assistent. Dit is een speaker die je letterlijk overal kunt gebruiken, zowel onderweg als thuis, na een dag feesten. Onderweg is de speaker briljant. Hij kan 16 uur harde muziek laten horen. Thuis zit je met een wat gedateerd ontwerp en een middelmatige stemherkenning - zeker als je de kwaliteit daarvan vergelijkt met andere home speakers.

Een concurrent als de LG PK7 klinkt iets beter en heeft een lichtshow die daadwerkelijk reageert op de muziek, maar heeft geen ingebouwde Google Assistant. Als je zoekt naar een goede draagbare speaker die in je tas past en ondersteuning biedt voor supports Google Assistent, kun je kiezen voor de JBL Link 20 . Verwacht dan niet zoveel bas als deze Sony.

Wat dat betreft is de XB501G een goede all-around speaker, die van alles wat kan. Het is niet de beste draadloze speaker, noch de beste smart speaker, maar hij is degelijk in beide categorieën en een van de weinigen die beide functies in een behuizing behelzen.

Lees de hele review: Sony SRS-XB501G

Denon Envaya (DSB-250BT)

10. Denon Envaya (DSB-250BT)

De meest duurzame bluetooth speaker

Gewicht: 0,8 kg | Afmetingen: 209 x 74 x 77mm | Batterijduur: 13 uur | Draadloos bereik: 30m | Frequentiebereik: N/A | Drivers: 2 x 40mm Full Range Driver, 1 x 53x135mm Passieve Radiator | NFC: Nee | Aux-in: Ja | Bluetooth versie: N/A | Weerbestendig: Ja | USB opladen: Nee

Krachtig, rijk, kamervullend geluid

Beter gebalanceerd geluid dan concurrenten

Stugge knoppen

Vlakke middentonen

De nieuwste speaker van de Denon Envaya lijn is één van de eerste speakers die ons versteld deed staan in 2018. Hij levert een krachtig, kamervullend geluid dat voor iedereen goed zal klinken. Daarnaast is hij afgedicht volgens de IP67-normering, waardoor hij zowel stof- als waterbestendig is. Hij is gebouwd als een tank, waardoor het een van de meest duurzame speakers is die we in handen hebben gehad.

Ondanks de bijna feilloze prestaties, is de Envaya niet perfect: de geluidskwaliteit is vol, krachtig en rijk, maar de middentonen missen een beetje dat extraatje waar sommigen voor gaan. De knoppen aan de zijkant voelen wat stug aan en zijn daardoor lastig te bedienen. Uiteindelijk zijn het maar kleine opmerkingen, de Denon Envaya blijft een fantastische bluetooth speaker – met gemak één van de beste die je dit jaar kunt kopen.

Lees de hele review: Denon Envaya (DSB-250BT)