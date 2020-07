Apple werkt aan in-screen vingerafdrukscanner voor toekomstige iPhones

The Phone SE has Touch ID, but a future iPhone could move this into the screen.

Apple is nu grotendeels gestopt met het gebruik van Touch ID voor op zijn toestellen, met uitzondering van de iPhone SE en sommige iPads. Het lijkt erop dat het bedrijf de technologie terug tot leven kan brengen in een modern jasje door in-screen vingerafdrukscanners.

Dat is iets wat we al eerder hebben gehoord aan het einde van 2019. Toen leek het erop dat de nieuwe vingerafdrukscanner voor de iPhone 12 zou kunnen zijn. Een recenter gerucht gaf daarnaast aan dat we de technologie zouden terugzien in de aankomende iPad Air 4. Maar nu stelt een nieuw patent van Apple (gespot door AppleInsider) voor dat het bedrijf nog steeds aan het concept werkt.

Het patent laat een dwarsdoorsnede zien van hoe de in-screen Touch ID zou werken en toont ook oplossingen voor verschillende problemen die met een dergelijke technologie kunnen opduiken. We hebben het dan over de temperatuur van OLED-schermen of omgaan met ondoorzichtige schermen.

Niet alle in-screen vingerafdrukscanners in moderne telefoons zijn echter nuttig, omdat sommige moeilijk te gebruiken zijn als je je duim verkeerd plaatst, natte of koude handen hebt, of gewoon pech hebt. Het is dus goed dat Apple problemen oplost voordat de technologie in de winkelrekken ligt.

Zien we dit terug in de iPhone 12?

Ondanks het eerdere gerucht denken we niet dat deze technologie naar de iPhone 12 zal komen. Als Apple slechts twee maanden voor de lancering van de nieuwe iPhone patenten op de technologie publiceert, heeft het bedrijf waarschijnlijk niet genoeg tijd om de technologie daadwerkelijk in de smartphone te krijgen.

Dat komt omdat patenten vaak jaren voordat hun technologie in apparaten terechtkomt worden gepubliceerd, omdat ze alleen door bedrijven worden gebruikt om mogelijke nieuwe apparatuur te testen. Het is bijgevolg logischer dat we de in-screen vingerafdrukscanners terugzien in de iPhone 13 (of zelfs 14).

Apple kan maar beter opschieten, want de technologie is al jaren beschikbaar in Android-smartphones. Tegenwoordig heeft bijna elke nieuwe high-end Android-smartphone een soort van in-screen vingerafdrukscanner.

Ondanks dat Apple's Face ID wordt geprezen als superveilig, geven veel mensen de voorkeur aan het gemak van (in-screen) vingerafdrukscanners, dus het bedrijf zal zich moeten haasten om relevant te blijven.