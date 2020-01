Eerste koptelefoon van Apple kan binnenkort verschijnen

Apple staat op het punt om zijn allereerste draadloze over-ear koptelefoon te presenteren, volgens KGI Securities analist, Ming-Chi Kuo.

In een bericht van Kuo (via 9to5Mac), die de release van de nieuwe Apple AirPods en de AirPods Pro in 2019 correct heeft voorspeld, staat dat de draadloze koptelefoon in de eerste helft van 2020 naast een aantal nieuwe producten zal worden gelanceerd.

Dat betekent dat we de Apple over-ear koptelefoon in juni op het WWDC kunnen zien. Apple staat er inmiddels om bekend dat het aan het begin van het jaar nog enkele producten lanceert. Zo zagen we in maart van vorig jaar Apple Arcade, Apple TV Plus en de verbeterde AirPods. Apple heeft vier van de vijf afgelopen jaren telkens producten gelanceerd (alleen in 2017 was dat niet zo), dus de kans bestaat dat we ook dit jaar een nieuw product gaan zien in maart. En dat kan wel eens deze nieuwe koptelefoon zijn.

Kuo claimt dat we de komende maanden de nieuwe iPhone SE 2, een nieuwe iPad Pro en MacBooks met scissor-toetsen, evenals een "kleinere draadloze laadmat, UWB-tag, en een premium bluetooth-koptelefoon" van Apple zullen zien.

De UWB-tag is iets waar we al een tijdje over horen, met het zogenaamde aanstaande Apple-accessoire dat is ontworpen om je te helpen "je alledaagse spullen te taggen" en "ze nooit meer te verliezen". Hiermee gaat het bedrijf rechtstreeks de concurrentie met Tile aan.

Wat mogen we verwachten van de Apple-koptelefoon?

Kuo's bericht biedt geen enkel ander inzicht in de Apple-koptelefoon, maar hij heeft het al eerder hierover gehad. In 2018 beweerde hij dat Apple werkte aan bijgewerkte AirPods (wat waar bleek te zijn) en een "eigen over-ear premium koptelefoon met een geheel nieuw ontwerp".

In de draadloze koptelefoon verwachten we dezelfde H1-hoofdtelefoonchip die in de AirPods (2019) en de PowerBeats Pro is ingebouwd. Hij is ontworpen om de connectiviteit en de batterijduur te verbeteren en maakt de nieuwe 'Hey Siri'-spraakfunctie mogelijk in de nieuwe AirPods. Dat zouden we allemaal graag zien terugkomen in een toekomstige over-ear koptelefoon van Apple.

Wat het geluid betreft, kan het zijn dat de nieuwe Apple StudioPods zich laten inspireren door de over-ear koptelefoons die al worden aangeboden door Beats, zoals de Beats Solo Pro.

(Image credit: Curved)

We hopen ook dat er evolutie zal komen in het klassieke design van Apple. We zouden graag strakke lijnen, premium materialen en een minimalistische look zien zonder veel lompe hardware. Het Duitste Curved heeft al een mock-up gemaakt van de koptelefoon in de vorm van eigen illustraties, die je hierboven kan zien.

De illustraties van Curved zijn gebaseerd op het uiterlijk van de Apple HomePod, omhuld met "dezelfde textielmix als de smart speaker van Apple". Ze zijn ook geïnspireerd op de vorm en de bouw van de Beats koptelefoon, maar het Beats logo wordt vervangen door Apple's eigen logo. We verwachten echter niet dat Apple hier kiest voor een logo met zodanig veel kleuren.