Apple zou eerste Macs met ARM-structuur begin 2021 lanceren

In navolging van zijn voorspelling dat Apple tegen 2021 Intel-processoren zal schrappen voor zijn MacBooks en Macs, heeft de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo herhaald dat het bedrijf op schema ligt om nieuwe op ARM-gebaseerde MacBooks en iMacs te leveren in het vierde kwartaal van 2020 of in het eerste kwartaal van 2021.

Volgens Kuo zal de nieuwe MacBook Pro met ARM-structuur zowel qua ontwerp als grootte vergelijkbaar zijn met de bestaande 13,3-inch MacBook Pro.

De beroemde analist vermoedt zelfs dat Apple de productie van zijn huidige Intel 13.3-inch MacBook Pro definitief zal stopzetten zodra de op ARM-gebaseerde versie is uitgebracht.

Kuo claimt ook dat Apple de komende 12 tot 18 maanden van plan is om al zijn Macs te voorzien van de ARM-processoren die Apple zelf ontwikkeld. Het bedrijf krijgt op die manier volledige controle over de productie van zijn laptops en computers.

De iMac

Wat de op ARM-gebaseerde iMac betreft, zegt Kuo zijn komst wel gepaard zal gaan met een geheel nieuwe vormfactor. Dat zou een fijne verrassing zijn, aangezien de iMac al bijna tien jaar geen designupdate heeft gehad.

Kuo zegt dat de nieuwe iMac een 24-inch display zal hebben en naar verwachting in het derde kwartaal van 2020 zal worden gelanceerd.

Daarnaast is Kuo van mening dat Apple in de tweede helft van 2021 een nog onbekend, op ARM-gebaseerd MacBook-model met een nieuwe vormfactor zal lanceren en daarvoor nog een MacBook-model met een mini-LED-display in de eerste helft van 2021.

