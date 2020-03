Apple betaalt 500 miljoen dollar voor het bewust vertragen van oude iPhones

Richting het einde van 2017 gaf Apple toe dat ze bewust en in het geheim oude iPhone modellen hebben vertraagd. Dit om extra levensduur te halen uit de verouderde batterijen. Volkomen begrijpelijk dat de klanten van het bedrijf niet blij waren en het leidde tot verschillende rechtszaken.

Nu is het bedrijf uit Cupertino akkoord gegaan met een schikking in een rechtszaal in Californië, ze stemmen in om 500 miljoen dollar (omgerekend zo'n 450 miljoen euro) te betalen (met een minimum van 310 miljoen dollar) in de vorm van betalingen aan de getroffen Amerikaanse klanten.

Dit bevat 25 dollar voor iedereen die een van de aangetaste iPhones bezit (hieronder vermeld) en bedragen van ofwel 1.500 dollar of 3.500 dollar aan leden van het collectief proces.

Deze bedragen zullen variëren, afhankelijk van het aantal mensen dat aanspraak maakt. Als individuele uitbetalingen zullen afnemen als ze het maximum van 500 miljoen dollar overschrijden. Echter, als minder mensen aanspraak maken, dan zal de 310 miljoen dollar verder gaan voor elk individu (nadat 93 miljoen dollar is vrijgemaakt voor juridische kosten natuurlijk).

Aangetaste smartphones worden beschouwd als een van de volgende, zolang ze op iOS 10.2.1 draaien of later, of in het geval van de iPhone 7 en 7 Plus, kan het zijn dat ze draaien op iOS 11.2 of later, zolang het maar voor 21 december 2017 was.

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE

Lees ook: Apple krijgt boete van 25 miljoen euro opgelegd voor het vertragen van oude iPhones

In de zaak tegen Apple werd beweerd dat consumenten door de snelheidsvermindering van de processor, gingen geloven dat hun huidige smartphone het eerder zou begeven dan werkelijk het geval was.

Dit heeft hen ertoe aangezet om te upgraden naar een nieuwer model, tegen een aanzienlijk bedrag, terwijl ze eigenlijk gewoon de batterij hadden kunnen vervangen als ze hadden geweten dat dit oorzaak van het probleem was.

De schikking stelt Apple in staat om te ontkennen dat ze iets verkeerd hebben gedaan in de juridisch zin van het woord, en de individuele compensatie wordt beschreven als "eerlijk, redelijk en adequaat" door advocaten die de consumenten vertegenwoordigen, zo laat Reuters weten.