Apple event aangekondigd voor 20 april: dit mag je verwachten

Het eerste Apple event van 2021 vindt plaats op dinsdag 20 april, zo wordt duidelijk uit de aankondiging van het bedrijf uit Cupertino. De verwachting is. dat de fabrikant enkele nieuwe producten uit de doeken doet. Hoewel het niet zeker is welke producten dit precies zijn, vermoeden we nieuwe versies van de iPad Pro, iPad Mini 6, en andere apparaten zoals de Apple AirTags.

Apple heeft bijzonder lang gewacht met het aankondigen van dit evenement, waarvan het bestaan al maandenlang een groot gerucht was. De uitnodiging zelf hint niet bepaald naar een bepaald product, iets wat Samsung doorgaans wel doet bijvoorbeeld.

Door een aantal geruchten kunnen we wel een inschatting maken van wat er mogelijk gepresenteerd wordt. Het meest voor de hand liggende product is de iPad Pro. In maart 2020 kwam de laatste versie ervan op de markt, en geruchten wijzen erop dat de premium tablet een chipset krijgt die 'gelijkwaardig' is aan de M1-chip die in de nieuwste Mac-apparaten zit. Het grotere Pro-model (12,9 inch) krijgt verder naar verluidt een Mini LED-display.

Alle geruchten over het Apple event op een rij

Komen de Apple AirTags nu eindelijk op de markt?

Er zijn ook een aantal producten waarvan het minder aannemelijk is dat ze op 20 april verschijnen. We sluiten bijvoorbeeld niet uit dat de AirPods 3 te zien zullen zijn, maar heel waarschijnlijk is het niet. Ook de iPhone 13 verwachten we pas over enkele maanden.

Andere producten die Jon Prosser verwacht: de Tile-achtige Apple AirTags die al een jaar de rondte doen, en een nieuwe versie van Apple TV.

Er gaat een interessant gerucht rond over een nieuwe Apple TV, welke mogelijk volgende week op de markt komt. Het meest interessante gerucht kwam eerder deze week en claimde dat de volgende Apple TV bestaat uit een settopbox, speaker en smart display combo, net als de Amazon Echo Show maar dan met Apple TV 4K ingebouwd.

Mocht dat het geval zijn, dan sluiten we niet uit dat Apple TV 6 met een camera aan boord komt voor videobellen. Hoeveel van dit alles ook waarheid wordt, durven we niet te zeggen. Desondanks zijn we vrij optimistisch dat we iets gaan horen over Apple TV volgende week of tijdens het WWDC in juni.

Wat verwachten we niet op 20 april?

Er zijn enkele andere producten van Apple in de geruchtenmolen te vinden die mogelijk dit jaar nog op de markt komen, maar hoogstwaarschijnlijk niet dit evenement al uit de doeken worden gedaan.

Zo verwachten we niet dat er een Apple Watch 7 gepresenteerd gaat worden. We verwachten dit horloge van Apple eerder in september of oktober, op hetzelfde moment wanneer de iPhone 13 op de markt komt.

Een ander belangrijk product wat we niet verwachten: de iPhone SE 3. De iPhone SE 2020 zag in 2020 het levenslicht. Gezien het feit dat er vier jaar tussen de eerste en tweede generatie SE zit, gaan we er niet vanuit dat Apple nu al binnen één jaar met een nieuwe SE komt.

Op Mac-gebied zien we ook niet iets binnenkort verschijnen. Apple heeft recentelijk de productie iMac Pro stopgezet, waardoor het consumenten pusht naar een MacBook Pro of desktop Mac Pro.

Als laatste nemen we de Apple Glasses nog even met je door. De slimme bril van Apple lijkt niet meer in 2021 te verschijnen; geruchten wijzen op een release in 2022.