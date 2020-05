Nieuwe Apple koptelefoon kan over enkele weken in de winkel liggen

De Apple AirPods Studio - dit zou de naam zijn van de over-ear koptelefoon waaraan gewerkt wordt - zou volgens een bericht van The Information (via MacRumors) binnen enkele weken verkocht worden.

In het bericht staat dat leveranciers Goertek en Luxshare "minstens een deel van de koptelefoons in Vietnam in elkaar zullen zetten en in juni of juli zullen beginnen met de verzending naar Apple".

Dat zou mooi overeenkomen met Apple's WWDC event op 22 juni. Daarnaast heeft bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo eerder deze periode al aangehaald wanneer het ging over de AirPods Studio. Hij verwachtte namelijk dat de koptelefoon midden 2020 in productie zou gaan.

De eerste over-ear AirPods

We horen al een tijdje geruchten over de eerste over-ear koptelefoon van Apple, maar ze zijn begin 2020 echt op gang gekomen door twee icoontjes die in de iOS 14-code werden ontdekt.

Sindsdien hebben we prijslekken gehad van de Apple-leaker Jon Prosser die onlangs beweerde dat de AirPods Studio in verschillende kleuren zal verschijnen. Hij vermeldde daarbij drie verschillende productcodes, telkens met een prijs van $399.

De koptelefoon zou ook de slimste kunnen zijn die we ooit hebben gezien, als je de geruchten over slimme oordetectiesensoren moet geloven. We zullen moeten afwachten of hij in juni ook echt uitkomt. Een lancering midden 2020 lijkt alvast met de dag waarschijnlijker.

De AirPods Studio is niet de enige Apple-hoofdtelefoon die in 2020 wordt gelanceerd; we hebben ook gehoord over de AirPods 3, de Powerbeats Pro 2 en de AirPods Pro Lite, een goedkopere versie van de populaire AirPods Pro.

