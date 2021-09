Apple AirPods 3: releasedatum, prijs, nieuws, leaks en alles wat we weten

Wanneer verschijnen de Apple AirPods 3? De laatste iteratie van Apples volledig draadloze oortjes, de AirPods (2019), verschenen twee jaar geleden. In de tussentijd wordt er veel gesproken over een vernieuwd model.

Slechts net na de komst van de AirPods (2019) gingen er al geruchten rond over de AirPods 3. Het lijkt er nu echter op dat 2021 het jaar wordt dat ze verschijnen.

Het volgende Apple Event vindt plaats op 14 september. Mogelijk hoeven we niet heel lang meer te wachten op de earbuds.

Volgens de geruchten is de derde versie van de AirPods al in ontwikkeling, net als de tweede generatie van de AirPods Pro. Er wordt zelfs gesteld dat componenten al worden verscheept naar fabrikanten.

Volgens Bloomberg beschikken de AirPods 3 over bewegingssensoren voor fitness tracking en integratie met Apple Fitness Plus. Ook ruisreductie zou aanwezig zijn.

In het kort Wat is het? Een nieuwe versie van de Apple AirPods Wanneer verschijnt het? Mogelijk op 14 september Wat kost het? Waarschijnlijk hetzelfde als de huidige AirPods.

Sinds de originele AirPods in 2016 verschenen, hebben ze de markt van draadloze oortjes gedomineerd. Ze zijn iconisch voor de strakke designs en gebruiksvriendelijke producten van het bedrijf.

De oorspronkelijke oortjes waren echter verre van perfect. In 2019 verschenen de verbeterde AirPods, ook wel AirPods 2 genoemd. Deze beschikten over Apples H1-chip, die een snellere koppeling met apparaten mogelijk maakte en daarnaast een langere batterijduur hadden, evenals de hands-free 'Hey Siri'-functie.

De tweede generatie draadloze oortjes was een goede verbetering ten opzichte van de voorgangers, maar ze werden nog altijd overklast door de Sony WF-1000XM3.

We hebben nog geen definitieve bevestiging dat Apple dit jaar de AirPods 3 uit de doeken doet. Hieronder vind je alles wat we tot nu toe weten, inclusief onze wensenlijst voor functies de we graag terugzien in de AirPods 3.

Laatste nieuws Verschillende leveranciers van Apple zijn naar verluidt begonnen met het verschepen van componenten voor de draadloze oortjes. Er wordt gesproken over een lancering naast de iPhone 13 in september.

(Image credit: Moma Okgo / Shutterstock.com)

Apple AirPods 3: releasedatum en prijs

We hebben wat ideeën over de specs die we mogelijk terug zullen zien in de nieuwe earbuds, maar de officiële releasedatum van AirPods 3 is vooralsnog een mysterie. Het volgende Apple Event vindt plaats op 14 september. We verwachten dan ook de komst van de iPhone 13 en Apple Watch 7. Het is mogelijk dat de AirPods 3 eveneens hun een opwachting maken.

Bloomberg stelt dat de AirPods 3 in mei al in ontwikkeling waren en voor het eind van 2021 zouden worden aangekondigd. Een verschijnen naast de nieuwe iPhone is dan ook plausibel.

Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt dat het bedrijf start met de productie van de nieuwe AirPods in het "derde kalenderkwartaal van 2021" (via AppleInsider). De theorie dat de AirPods 3 naast de iPhone 13 verschijnen, wordt tevens beaamt door een andere bron.

Ook in juni werd er gesteld dat verschillende leveranciers van Apple al waren gestart met het verschepen van componenten zoals printplaten voor verschillende Apple-producten, waaronder de AirPods 3.

Het lijkt er in elk geval sterk op dat 2021 het jaar is dat de derde iteratie van Apples oortjes uit de doeken wordt gedaan, vooral nu we meer gelekte foto's hebben gezien van de AirPods 3. Ze tonen een design dat lijkt op die van de AirPods Pro. Daarnaast zijn er ook afbeeldingen gedeeld door 52audio.

(Image credit: Apple)

De Apple AirPods 3 zullen ongetwijfeld goedkoper zijn dan de AirPods Pro, die momenteel voor minstens 200 euro over de toonbank vliegen. De adviesprijs bij lancering lag echter een stuk hoger: 280 euro.

Mogelijk kosten ze hetzelfde als de huidige AirPods (2019). Dat zou betekenen dat de AirPods 3 een prijskaartje krijgen van rond de 179 euro. Het is echter mogelijk dat ze iets duurder worden, vooral als Apple meer premium functies toevoegt, zoals active noise-cancelling en Spatial Audio-ondersteuning.

Het is nog niet bekend of er een goedkopere en duurdere versie verschijnt (één met en één zonder oplaadcase). Aangezien Apple steeds meer focust op draadloos opladen denken we dat er maar één versie komt.

Design

Er zijn beelden opgedoken van de AirPods 3, waardoor we mogelijk een goed beeld hebben van de nieuwe draadloze earbuds van Apple.

De afbeeldingen zijn gedeeld op Twitter door LeaksApplePro. Ze tonen een paar AirPods met kortere stammen. Dat suggereert dat Apple inderdaad van plan is om de volgende AirPods meer op de Pro-versie te laten lijken.

Daarnaast zijn er renders van de nieuwe AirPods geplaatst door GizmoChina. De site beweert dat de afbeeldingen afkomstig zijn van leveranciers van de oortjes.

De renders hebben veel weg van de afbeeldingen die geplaatst zijn door LeaksApplePro, en die van 52Audio in februari 2021.

Renders van de AirPods 3 via GizmoChina. (Image credit: GizmoChina)

Gebaseerd op de foto's lijkt het er niet op dat de nieuwe AirPods over siliconen oortopjes beschikken (zoals de noise-cancelling broertjes). De render van 52audio toont echter iets wat lijkt op afneembare siliconen oortopjes. Dit betekent mogelijk dat gebruikers de topjes kunnen vervangen.

Dit houdt in dat de oortjes geschikt worden voor meer oorgroottes. Daarnaast zorgen siliconen oortopjes voor een betere afsluiting in je oren, wat gunstig is voor ruisonderdrukking.

Foto gelekt door 52Audio. (Image credit: 52audio)

52audio beweert dat de draadloze oortjes over dezelfde drukverlichtende ventilatieopeningen beschikken, waardoor ze comfortabel zijn om te dragen gedurende een langere tijd. Daarnaast zouden er aanraakgevoelige bedieningselementen aanwezig zijn.

De oplaadcase lijkt wat meer op wat je verwacht van de originele AirPods, in plaats van de rechthoekige case van de AirPods Pro. Er lijkt echter wel een LED-indicator aan de voorkant te zitten. Deze geeft aan hoeveel batterijsap er nog over is.

Volgens Bloomberg zullen de AirPods 3 inderdaad op de AirPods Pro lijken, maar niet over dezelfde noise-cancelling-functies beschikken.

De AirPods 3 lijken mogelijk op de AirPods Pro. (Image credit: Apple)

Functies

Veel van de geruchten over de AirPods 3 betreffen het design van de nieuwe oortjes, maar er wordt ook veel gespeculeerd over de functies die mogelijk verschijnen.

Focus op fitness

Apple is naar verluidt van plan om ambient light naar AirPods te brengen. Het gaat om sensoren die ze handiger maken als fitness-gadgets met gezondheidsmonitoring. Het is goed mogelijk dat Apple van plan is om de fitnesscapaciteiten van toekomstige AirPods te vergroten, zoals het bedrijf ook deed bij zijn Apple Watch.

Apple heeft een aantal nieuwe patenten aangevraagd, waaronder een dat suggereert dat de volgende AirPods met een handige functie voor fitnessliefhebbers komen. Volgens Patently Apple omschrijft het patent dat de AirPods over ingebouwde sensoren zullen beschikken die "informatie verzamelen zoals accelerometingen tijdens bewegingen".

De draadloze oortjes kunnen dan via bluetooth communiceren met een iPhone en "deel uitmaken van een AirPods-systeem dat de gebruiker coaching en feedback geeft, terwijl de prestaties van de gebruiker via een hoofdbewegingsroutine of een andere oefeningsroutine worden geëvalueerd". Dit kan met name handig zijn voor oefeningen als yoga, waarbij de AirPods realtime feedback kunnen geven over het kantelen, poseren en strekken van jouw hoofd.

We hebben ook gehoord dat de AirPods 3 worden geleverd met Apple Fitness Plus-integratie, wat logisch is als ze met deze slimme sensoren komen.

De nieuwste fitnessfunctie waarover we hebben gehoord, is de mogelijkheid om je ademhalingsfrequentie te volgen met de AirPods.

Deze functie stelt AirPods-gebruikers niet alleen in staat om hun ademhalingsfrequentie tijdens het sporten te volgen, maar kan gebruikers ook helpen om je algemene fitheid en een eventueel ziektebeeld in de loop van de tijd te volgen, zonder dat er medische bewakingsapparatuur nodig is.

Veiligheidsfuncties

Mogelijk kunnen de AirPods 3 automatisch je muziek pauzeren als ze gevaar in jouw omgeving ontdekken. Dit blijkt uit een patent van het bedrijf. Dat omschrijft een paar draadloze oortjes die de audio-output kan aanpassen op basis van de activiteiten en locatie van een gebruiker. Ze kunnen daarnaast feedback, aanwijzingen, advies, veiligheidsinformatie en meer geven.

Door de gps-data van de smartphone of smartwatch en de data van de oortjes zelf te gebruiken, kunnen toekomstige AirPods gebruikers helpen om veilig te blijven als ze in de buurt zijn van drukke wegen. "De sensor kan bepalen dat het draagbare audioapparaat beide oren aangrijpt en dat de gebruiker zich aan de kant van of op een weg bevindt."

De AirPods zouden dan het afspelen van audio kunnen "pauzeren of voorkomen" in het ene oortje, zodat je het verkeer kunt horen terwijl je nog steeds naar muziek luistert via het andere oortje.

Snelheidsgegevens, vermoedelijk afkomstig van een ingebouwde versnellingsmeter in de AirPods zelf, kunnen worden gebruikt om fietsers veilig te houden door muziek te pauzeren wanneer de snelheid boven een bepaalde drempel komt.

Active noise-cancelling

Het is niet duidelijk of de AirPods 3 met ANC komen. Ming-Chi Kuo suggereert dat de AirPods 3 veel weghebben van de AirPods Pro, met siliconen oordopjes en een strak uiterlijk, waardoor noise-cancelling ook een mogelijkheid wordt. 52audio denkt ook dat active noise-cancelling waarschijnlijk is.

Bloomberg stelt echter dat de AirPods 3 alleen qua uiterlijk op de Pro-versie lijken. Ze zullen niet per se over dezelfde audiofuncties beschikken.

Spatial Audio

Een andere functie die 52audio noemt, is de komst van Spatial Audio. Dit is het antwoord van Apple op Dolby Atmos voor koptelefoons. Het is speciaal ontworpen voor de AirPods Pro en AirPods Max.

Spatial Audio gebruikt 5.1-, 7.1-, en Dolby Atmos-content en voegt daar directionele audiofilters aan toe, waardoor het geluid driedimensionaal klinkt.

Uniek aan Spatial Audio is dat het gebruik maakt van ingebouwde accelerometers en gyroscopen in de oortjes en koptelefoons om de positie van je hoofd te bepalen, evenals de positie van je iPhone of iPad. Dit betekent dat het geluid altijd vanuit de juiste richting komt als je een film bekijkt op je iPhone of iPad. Hoe je jouw hoofd ook draait, het geluid komt altijd uit de richting van het scherm.

Betere audio

Leaker Max Weinbach stelt dat de AirPods betere bastonen kunnen laten horen. Verder zou de audio vrijwel gelijk klinken aan de tweede generatie AirPods (2019). Deze oortjes klinken goed in het middensegment, maar de hoge tonen zijn wat schel en de bas is ondermaats. Een betere bas in dan ook zeer welkom.

Bediening met gebaren

Hoewel er wordt gesproken over de komst van aanraakgevoelige bediening zoals in de AirPods Pro, is het mogelijk dat de AirPods 3 nog futuristischer worden en met in-air bediening komen.

Het patent is opgemerkt door Patently Apple. De in-air gebaren zouden werken naast de huidige aanraakbediening in de AirPods Pro, waardoor je verschillende acties kunt uitvoeren.

Betere batterijduur

Volgens Bloomberg wil Apple de batterijduur van de AirPods 3 graag verbeteren. Momenteel bedraagt de batterijduur zo'n 24 uur. Als we 52audio mogen geloven, zal de vijf uur batterijduur in de oortjes zelf niet hoger worden. De verbeteringen komen mogelijk alleen naar de oplaadcase.

Ook leaker Max Weinbach stelt dat de AirPods 3 met een betere batterijduur komen. Weinbach spreekt eveneens over een verbetering aan de batterij in de case en niet per se in de oortjes zelf. Het zou gaan om een twintig procent grotere batterij. Het is nog niet duidelijk hoeveel extra batterijduur dit moet opleveren.

Draadloos opladen

Daarnaast stelt Weinbach dat de oplaadcase nu standaard met draadloos opladen komt. Het is mogelijk dat je extra moet betalen voor de case, aangezien de AirPods (2019) een variant met en zonder oplaadcase kent. De verwachting is echter dat de AirPods 3 worden geleverd met een draadloos op te laden case, al kan dit de prijs van de oortjes mogelijk wat opkrikken.

De AirPods (2019) (Image credit: Future)

Wat we willen zien

Beter geluid dan de AirPods (2019)

De AirPods (2019) waren zeker een verbetering ten opzichte van de eerste generatie oortjes van Apple, maar qua geluid klonken ze nog vrijwel hetzelfde. De audiotechnologie is nu vier jaar oud, waardoor het tijd wordt voor een verbetering.

De oortjes beschikken over een levendige, krachtige presentatie, maar ze kunnen wat hard klinken als het gaat om geluiden met een hogere frequentie. Daarnaast bieden ze nu niet bepaald een geweldige bas.

Sinds de lancering van de originele AirPods is de geluidskwaliteit van volledig draadloze oordopjes enorm gestegen; kijk maar naar de Sony WF-1000XM4.

Er is geen reden waarom Apple deze fabrikanten niet zou kunnen volgen door nauwkeuriger afgestelde drivers voor verbeterde basrespons te implementeren, het bedrijf heeft tenslotte bewezen dat het mogelijk is met de AirPods Pro.

Hi-res audio-ondersteuning

Apple Music biedt hi-res audio aan zonder extra kosten, waardoor het tijd wordt dat Apple zijn eigen hardware geschikt maakt voor hi-res audio.

Momenteel ondersteunen alle AirPods-modellen enkel AAC-codec wanneer ze zijn aangesloten op een iOS- of iPadOS-apparaat, en dat terwijl het nieuwe lossless Apple Music-formaat is gecodeerd in ALAC. Kortom: zonder ALAC-ondersteuning ingebouwd in de AirPods 3, zijn deze niet in staat om hi-res audio te zenden.