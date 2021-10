Apple AirPods 3 officieel: dit moet je weten

Na jaren van speculatie zijn de Apple AirPods 3 eindelijk onthuld. Apple heeft een reeks upgrades toegepast om ze te kunnen laten concurreren met de beste volledig draadloze oortjes van dit moment.

De AirPods 3 zijn aangekondigd op het Apple Unleashed-evenement. In het online evenement vertelde de fabrikant in geuren en kleuren wat er precies beter is aan de AirPods 3 ten opzichte van zijn voorgangers.

Apple meldt onder meer dat Spatial Audio (Ruimtelijke Audio) aanwezig, alsook dynamische hoofdtracking (net als bij de AirPods Pro en AirPods Max), Adaptive EQ, en een betere batterijduur.

De nieuwe Apple AirPods 3 kosten 199 euro en liggen vanaf volgende week in de winkel.

AirPods 3 releasedatum

De derde generatie Apple AirPods is op dit moment beschikbaar als pre-order. De officiële verkoop van de Apple AirPods start in de Benelux (en 26 andere landen) op dinsdag 26 oktober.

(Image credit: Apple)

AirPods 3 prijs

De derde generatie AirPods kent een adviesprijs van 199 euro. Dat is 20 euro duurder dan de tweede generatie Apple AirPods, welke een adviesprijs kenden van 179 euro. Wilde je in plaats van een standaard case een draadloos oplaadbare case? Dan was je 199 euro kwijt.

Apple heeft op het Unleashed-evenement verder bekendgemaakt dat de tweede generatie AirPods een permanente prijsverlaging hebben gekregen; de minimale adviesprijs bedraagt 149 euro.

(Image credit: Apple)

AirPods 3 design

Hoewel Apple niet te veel informatie heeft onthuld over het design van de nieuwe AirPods 3, lijkt het alsof de fabrikant af heeft gekeken bij zijn eigen AirPods Pro.

De lange, kenmerkende steeltjes van de 2019 AirPods zijn omgeruild voor kortere versies, die onder meer aanraakgevoelige sensoren herbergen. Als de touch-controls lijken op die van de AirPods Pro, betekent dit dat je jouw muziek via de steeltjes kunt beheren.

De behuizing van de AirPods 3 is eveneens aangepast, met een meer gestroomlijnd uiterlijk dan voorheen. Apple meldt dat het geronde ontwerp muziek 'direct in je oor aflevert'.

In tegenstelling tot de AirPods Pro zijn er geen vervangbare dopjes aanwezig. De Pro-oortjes bieden dan ook waarschijnlijk nog altijd betere noise-cancelling, alsook een betere basprestatie.

De nieuwe derde generatie Apple AirPods zijn IPX4 zweet- en waterbestendig. Tijdens een workout hoef je dus niet bang te zijn voor een paar druppels zweet.

De AirPods 3 van de binnenkant bekeken. (Image credit: Apple)

AirPods 3 audioprestaties

Bij het aankondigen van de AirPods 3 bevestigde de fabrikant dat het Spatial Audio (Ruimtelijke Audio) wil aanbieden aan meer consumenten. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de zojuist onthulde oortjes deze technologie ondersteunen.

Ruimtelijke Audio neemt 5.1-, 7.1- en Dolby Atmos-content en past audiofilters toe, waardoor geluid in een 3D-sfeer wordt geplaatst en het meeslepender aanvoelt. Het klinkt alsof het geluid van elke mogelijk hoek op je afkomt.

Tot nu toe werkte deze technologie alleen met de AirPods Pro en de AirPods Max. De technologie vertrouwt namelijk op ingebouwde versnellingsmeters en gyroscopen. Zo volgt het de positie van je hoofd en zorgt het ervoor dat het geluid uit de juiste richting komt.

Helaas lijkt er geen ondersteuning voor hi-res audio te zijn. Fans die het meeste willen halen uit Apple Music Lossless zullen dus verder moeten kijken.

De AirPods 3 moeten wel beter klinken dan hun voorgangers uit 2019. Er zit een nieuwe, op maat gemaakte speakerdriver en een versterker met een hoog dynamisch bereik, die samen "krachtige bassen met heldere, zuivere hoge frequenties" produceren, zo laat Apple ons weten. We hopen vooral dat de treble-prestaties beter klinken bij de AirPods. Dat valt ons namelijk wat tegen bij de tweede generatie, zeker bij een hoog volume. Elke boost in basprestaties is overigens ook van harte welkom.

Dankzij ondersteuning voor Adaptive EQ (geïntroduceerd op de AirPods Pro) moeten de AirPods 3 zich ook vormen naar je oor (wat audiokwaliteit betreft). Deze technologie stemt namelijk de audio af op basis van hoe ze in je oor zitten. Volgens Apple monitort een inwaarts zittende microfoon het geluid, en zorgt de 'computational audio' ervoor dat de lage en middelhoge tonen worden aangepast aan de pasvorm.

De bundelvormende microfoons filteren het omgevingsgeluid en leggen de nadruk op je stem, met een nog helderder geluid als resultaat. De AirPods 3 ondersteunen verder de AAC-ELD-codec. Apple claimt dat de oortjes 'Full HD stemkwaliteit' aanbieden (voor wat dat ook mag betekenen). Onderaan de streep moeten de nieuwe oortjes van Apple dus gewoon goed klinken, of je nu op traditionele wijze belt of via FaceTime.

Een belangrijke afwezige functie is actieve noise-cancelling. Hoewel we niet meteen hadden verwacht dat deze technologie aanwezig zou zijn bij de 'reguliere' AirPods, gingen er wel geruchten rond dat de AirPods 3 in staat zouden zijn om omgevingsgeluiden te blokkeren.

Veel oortjes in deze prijsklasse beschikken over actieve noise-cancelling, maar een gebrek aan siliconen dopjes betekent dat de AirPods sowieso minder effectief zouden zijn qua ANC in vergelijking met de AirPods Pro. Apple wil waarschijnlijk met de standaard AirPods een alternatief blijven aanbieden voor iedereen die geen in-ear oortjes wilt gebruiken.

(Image credit: Apple)

AirPods 3 batterijduur

De AirPods 3 komen met een significante boost in batterijduur. Waar de 2019-oortjes 24 uur luisterplezier aanbieden (4 uur van de oortjes zelf en 20 uur dankzij de oplaadcase), bieden de nieuwe AirPods 3 maximaal 30 uur luisterplezier.

Apple meldt dat je tot wel zes uur luistertijd tot je beschikking krijgt of vier uur spraaktijd van de oortjes zelf. De oplaadcase levert nog eens vier volledige laadbeurten. Heb je haast? Weet dan dat een snelle laadbeurt van vijf minuten al een uur luistertijd oplevert. Net als de AirPods Pro komen de AirPods 3 standaard met een draadloze oplaadcase, welke compatibel is met Apple's MagSafe-ecosysteem.

AirPods 3 connectiviteit

De AirPods 3 zijn, niet geheel onverwachts, volledig geoptimaliseerd voor Apple-apparaten. Met één tikje koppel je de oortjes automatisch met je iPhone, iPad, Mac of MacBook.

Met 'Audio delen' ben je in staat om het geluid van je iPad, iPhone, iPod Touch of Apple TV te verdelen over twee sets AirPods, AirPods Pro of AirPods Max.

Verder treffen we een nieuwe huidsensor aan in de AirPods 3, die precies weet wanneer de oortjes in je oor zitten en wanneer in je broekzak of op tafel liggen. Heb je de AirPods 3 niet in? Dan speelt hij geen muziek af. Dit allemaal ten gunste van de batterijduur.

Net als bij de vorige generatie AirPods kun je Apple's spraakassistent makkelijk en snel oproepen door 'Hey Siri' te roepen.

Als je een Apple-apparaat in huis hebt met iOS 15, dan krijg je toegang tot een paar extra features, waaronder Ruimtelijke Audio en hoofdtracking in groepsgesprekken in FaceTime en integratie met het 'Zoek Mijn'-netwerk. Verder krijg je toegang tot de feature om meldingen aan te kondigen, waarbij Siri urgente meldingen voorleest. Denk hierbij aan telefoontjes en meldingen van Berichten, Herinneringen, Agenda en apps van andere fabrikanten die de API gebruiken.