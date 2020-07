Android 11 lek wijst op lancering begin september

Update: Google heeft een video verwijderd waarin 8 september aangegeven stond als lanceerdatum. De fabrikant moet officieel nog met een statement komen wanneer Android 11 verschijnt.

De Android 11 bèta is inmiddels al een tijdje te gebruiken voor enkele Android-fanaten, maar de gewone consument moet nog even geduld hebben totdat de officiële versie wordt uitgerold. Een nieuw lek afkomstig van het bedrijf zelf geeft de grootste hint tot nu toe wat betreft de releasedatum van de nieuwe softwareversie.

Volgens het inmiddels verwijderde filmpje van Google zou 8 september de dag zijn dat de officiële versie van Android 11 het levenslicht gaat zien.

In de video zagen we onder andere Michele Turner, Product Management Director van de Smart Home Ecosystem-tak van Google. De video is oorspronkelijk bedoeld voor een online topconferentie. Er was een sectie te zin in het beeldmateriaal waarin 'checklist voor 8 september Android 11 lancering' stond.

Hoewel 8 september nog niet openlijk genoemd is als officiële datum, is het wel de beste suggestie tot nu toe van een releasedatum voor Android 11.

TechRadar was in eerste instantie niet in staat om de exacte post te vinden die werd genoemd in een verhaal van Phone Arena, en gedurende het schrijfproces van dit artikel is de video nu verwijderd van YouTube. Hieronder zie je een screenshot van de tekst:

(Image credit: Google)

Android 11 releasedatum aannemelijk

Android 10 verscheen op 3 september 2019. Het is dan ook zeker niet onlogisch om te bedenken dat Android 11 ook rond diezelfde datum uit de doeken wordt gedaan in 2020. 8 september schurkt tevens vrij dicht aan tegen de verwachte iPhone 12 onthullingsdatum. Wellicht dat Android 11 dan ook vóór iOS 14 beschikbaar komt.

Een exacte lijst met smartphones die Android 11 ondersteunen ontbreekt momenteel. Heb je een Pixel-smartphone? Dan is het aannemelijk dat je als een van de eerste Android-gebruikers over de nieuwe softwareversie gaat beschikken. Dat geldt echter niet voor gebruikers van de originele Pixels die verschenen in 2016.

Wellicht dat Google ook ein-de-lijk de Google Pixel 4a uit de doeken doet op 8 september, aangezien we nu al maanden zitten te wachten op deze betaalbare Pixel-smartphone.