AMD Ryzen 4000 desktop CPU's zouden binnenkort in massaproductie gaan

Volgens de laatste geruchten staan AMD's Ryzen 4000 desktop processors op het punt om de massaproductie in te gaan. Ze zouden dus op schema moeten zitten voor een lancering in 2020, zoals eerder is aangegeven.

Deze informatie komt van Igor's Lab, waar wordt gesuggereerd dat de Ryzen 4000 CPU's 'B0 stepping' hebben bereikt (een technische term voor een andere revisie van een processor). Waarschijnlijk zal dit de definitieve versie zijn en is AMD nu klaar om te beginnen aan de massaproductie van de afgewerkte producten.

Aangezien het een gerucht is, moeten we hier erg kritisch naar kijken. Zelfs als de bronnen correctie informatie hebben, bestaat er nog altijd de mogelijkheid dat er last-minute wijzigingen doorgevoerd worden.

Geen haast?

Het is nog steeds niet zeker wanneer deze CPU's precies zullen worden gelanceerd, maar we hebben gehoord dat het mogelijk is dat AMD de chips al in september zal onthullen. In werkelijkheid zou het oktober kunnen zijn of zelfs nog later dit jaar.

Nu de massaproductie van start lijkt te gaan, zouden de chips eerder vroeger dan later verschijnen. AMD staat echter niet noodzakelijk onder druk om de Ryzen 4000 de deur uit te krijgen.

Bestaande Ryzen 3000-processoren zijn immers sterke concurrentie voor Intel's nieuwste Comet Lake-reeks. Daarnaast wachten we ook vol spanning op het debuut van de vernieuwde Ryzen 3000 'XT'-modellen, die heel binnenkort zouden kunnen verschijnen.

Omdat Intel's Rocket Lake CPU's nog steeds niet klaar zijn en mogelijk pas in Q1 of Q2 van 2021 worden gelanceerd (en nog steeds gebouwd zijn op 14nm), lijkt AMD erg in de belangstelling te staan. Dat zien we ook duidelijk terug in de verkoop van hun desktop-hardware.

Via Wccftech