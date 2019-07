Amazon Prime Day maakt een vroege start met de Early Prime Day Deals

Als je momenteel volop op koopjesjacht bent in de hoop om dat ene gadget tegen een spotprijs te vinden, heb dan nog even geduld (of kijk in onze lijst met beste tech-deals) want de Amazon Prime Days komen eraan. Kort gezegd: tijdens die twee dagen gooit Amazon met kortingen naar zijn Prime-abonnees. Voor meer informatie over dit kortingenfeest en hoe je mee kan genieten van de kortingen vanuit België en Nederland, verwijzen we je graag door naar ons uitgebreid artikel over de Prime Days.

Was je al vol spanning aan het wachten tot de Prime Days? Dan hoef je eigenlijk niet meer te wachten, want vanaf nu kan je al genieten van de zogenaamde Early Prime Day-deals.

Wat zijn Early Prime Day-deals?

Deze zogenaamde Early Prime Day-deals zijn eveneens uitsluitend voor Prime-abonnees. In tegenstelling tot de kortingen tijdens de gewone Prime Days zijn nu alleen de producten en diensten van Amazon zelf in de aanbieding. Als je dus nog geen Prime-abonnement zou hebben, dan is dit het uitgelezen moment om je gratis proefmaand te starten en te kijken welke acties er momenteel al bezig zijn.

Welke Early Prime Day-deals zijn er?

Bron afbeelding: Amazon (Image credit: Amazon)

Je hoeft ook niet ver te gaan zoeken naar deze kortingen, want Amazon heeft ze netjes voor je in een lijst gezet. Die lijst is echter voornamelijk gericht op de VS, dus als je wil weten welke voordelen er zijn voor België en Nederland, dan kan je in ons home-made lijstje hieronder kijken.