Amazon Prime Day 2019 komt eraan

Waarschuw je baas alvast, of neem vrij, want binnenkort kun je weer profiteren van fikse kortingen bij Amazon. We hebben het over het jaarlijkse evenement, Prime Day, dat sinds vorig jaar ook in Nederland en België wordt gehouden.

Welke deals je precies kunt scoren houdt Amazon nog even geheim voor de Benelux, maar als we kijken naar de aanbiedingen in Amerika ziet het er veelbelovend uit. Zoals een 4K-tv met HDR en Fire TV interface voor 179 dollar (157 euro).

Good to know: om te kunnen profiteren van de aanbiedingen op Prime Day moet je lid zijn van Amazon Prime. Via de website kun je een proefabonnement afsluiten.

Vier jaar geleden werd de eerste Prime Day georganiseerd en inmiddels is het evenement uitgegroeid tot de grootste koopjesdag van het jaar. Vorig jaar werd er voor maar liefst 100 miljoen aan producten verkocht. En niet alleen in Amerika en Europa kan er geshopt worden met flinke kortingen, Prime Day wordt dit jaar ook in de Verenigde Arabische Emiraten gehouden.

Amazon Prime Day 2019 data

Prime Day begint op maandag 15 juli en loopt tot en met dinsdag 16 juli. Het Amerikaanse bedrijf geeft hun klanten dus een halve dag extra om flink te besparen op duizenden producten.

Zodra er meer details bekend zijn, laten wij je dit meteen weten zodat je geen aanbieding misloopt van Prime Day.



Prime Day deals 2018

Om je een beetje een idee te geven wat je kunt verwachten van de aanbiedingen, hebben we hier een overzicht van een aantal deals van vorig jaar:

- Fitbit met 50% korting

- Philips Hue tot 27% korting

- Garmin fitnesstrackers tot 45% korting

- Bose QuietComfort 25 van €329,95 voor €159

- Sennheiser HD 4.50 van €199,99 voor €99,99

- Dyson Pure Cool Link luchtreiniger van €579 voor €320,99

- TomTom Go 6200 van €379 voor €229

- Belkin Boostup draadloze lader van €64,99 voor €39,99