De beste Amazon Prime Day Apple-deals 2019

Het gebeurt zelden dat er kortingen verschijnen op iPhones, MacBooks of andere producten van Apple. Amazon lijkt hier het onmogelijke klaar te spelen, want tijdens Prime Day zijn er ook enkele deals opgedoken voor Apple-fans. We hebben ze hier in een overzichtelijk lijstje gezet.

Amazon Prime Day 2019: Apple deals

(Image credit: apple) BeatsX draadloze oortjes voor 59,00 i.p.v. 119,95

Beats by Dr. Dre is intussen overgenomen door Apple, dus ook deze oortjes verdienen een plek in dit artikel. De BeatsX is 51% goedkoper en heb je nu al voor 59 euro.

