Ajax vs Valencia live stream: bekijk de allesbeslissende Champions League match overal ter wereld

Het Ajax van Ten Hag neemt het vanavond op tegen de Spaanse subtopper Valencia. Na een bijzonder matige start van de Spanjaarden is inmiddels de weg omhoog gevonden. Hoewel Ajax in alle gevallen genoeg heeft aan een puntje om de volgende ronde te halen, zal Valencia alle remmen loslaten om een overwinning te stelen in Amsterdam.

Ajax vs Valencia live stream - waar en wanneer De Champions League wedstrijd tussen Ajax en Valencia vindt plaats in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De aftrap is om 21:00 lokale tijd.



Er zijn momenteel nog drie teams die in groep H kans maken op een plek in de knockout-fase van de Champions League. Naast Ajax en Valencia heeft ook Chelsea goede papieren om de volgende ronde te halen. Aangezien laatstgenoemde ploeg tegen het al uitgeschakelde Lille moet spelen, wordt Ajax vs Valencia zonder meer de meest spannende pot uit groep H.

De heenwedstrijd in Valencia was eveneens een spektakel. Ondanks het bij vlagen prima spel van Valencia wist Ajax een overwinning uit het vuur te slepen. Valencia heeft zich de afgelopen weken echter herpakt, en kan de Ajacieden nu alsnog roet in het eten gooien door vanavond in Amsterdam te winnen.

Op het moment van schrijven lijkt keeper Onana net op tijd fit voor de clash in de Johan Cruijff Arena tegen Valencia. Helaas geldt dat niet voor Quincy Promes; de man in vorm moet de wedstrijd van vanavond aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure.

VPN gebruiken om Champions League voetbal buitenshuis te kijken

Wil je de wedstrijd kijken, maar ben je niet thuis? Geen paniek; via een VPN kun je alsnog deze voetbalwedstrijd waar dan ook ter wereld bekijken. Een VPN gebruiken is helemaal niet zo moeilijk als je wellicht denkt.

Een VPN stelt jou in staat om je IP-adres aan te passen, waardoor het lijkt alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben honderden VPN-diensten getest, en NordVPN behoort tot een van de betere diensten. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 3-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,17 per maand, inclusief drie maanden extra én Nordpass, een nieuwe applicatie voor wachtwoordbeheer. Bevalt de dienst je niet? NordVPN hanteert een geld-terug-garantie van 30 dagen. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om voetbalwedstrijden overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Stream Ajax vs Valencia live in Nederland

In Nederland heeft Talpa de rechten voor de Champions League-wedstrijden van Ajax. De wedstrijden worden uitgezonden via het Talpa-kanaal Veronica op televisie, en het online platform KIJK stelt gebruikers in staat om online de wedstrijd live te volgen. De aftrap vindt plaats om 21:00, en enkele minuten voor de aftrap kunnen gebruikers live meekijken via de website. Ook is het mogelijk om via de KIJK-app de wedstrijd te volgen. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijd bekijken? Schaf dan een VPN aan en volg de instructies om de live stream alsnog te kunnen bekijken.

Stream Lille vs Ajax in België

Wil je alle Champions League-wedstrijden in België bekijken? Dan dien je een abonnement te nemen op Proximus All Sports. Deze betaalzender is beschikbaar in België en beschikt over de rechten van de Champions League en meer. Heb je een abonnement op deze dienst, maar zit je niet in België vanavond? Dan is het mogelijk om via een VPN alsnog de wedstrijd tussen Ajax en Valencia te bekijken.