Ajax vs Getafe live stream: bekijk de Europa League wedstrijd overal ter wereld

Vorige week had Ajax het bepaald niet makkelijk met Getafe. De huidige kampioen van Nederland wist maar geen doorbraak te forceren in de ontzettend geslepen defensie van het verrassend goed presterende Spaanse clubje. Na het 2-0 verlies uit wacht dan ook een ontzettend lastige opgave voor de Amsterdammers vanavond. Wij vertellen je hieronder hoe je een live stream van Ajax vs Getafe kunt bekijken, waar dan ook ter wereld.

Ajax vs Getafe live stream - waar en wanneer De Champions League wedstrijd tussen Ajax en Getafe vindt plaats in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De aftrap is om 21:00 lokale tijd.

In de heenwedstrijd heeft Ajax kennisgemaakt met de zeer vervelend spelende ploeg Getafe. Het spel werpt echter zijn vruchten af, zo viel te zien aan Ajax vorige week dat volledig uit haar spel werd gehaald. Ook Spaanse ploegen trappen vaak in de val van Getafe, waardoor het kleine clubje een mooie vijfde plek bezet in de Spaanse competitie.

Op volle oorlogssterkte zal Ajax zeker niet aantreden vanavond in Amsterdam. Terwijl Quincy Promes terugkeert van zijn blessure, moet Ajax vanavond spelmaker Hakim Ziyech missen. De Nederlandse Marokkaan liep van het weekend een blessure op en zal de wedstrijd vanaf de tribune moeten bekijken.

Verder mist Ajax belangrijke spelers als Neres, Veltman en Mazraoui. Keeper Onana staat als het goed is weer onder de lat, nadat de keeper vorige week een schorsing moest uitzitten.

Lees verder om erachter te komen hoe je deze Europa League-wedstrijd kunt bekijken.

Gebruik een VPN om Europa League voetbal buitenshuis te kijken

Scroll naar beneden om je opties te bekijken hoe je deze allesbeslissende Europa League-voetbalwedstrijd kunt zien. Ben je op het moment dat de wedstrijd aftrapt niet in Nederland? Raak dan niet in paniek; dankzij het gebruiken van een VPN kun je voetbalwedstrijden waar dan ook ter wereld bekijken. Bonus: het is heel makkelijk in gebruik.

Een VPN stelt jou in staat om je IP-adres aan te passen, waardoor het lijkt alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. Vergeet overigens niet dat een VPN voor veel meer gebruikt kan worden dan enkel voetbal; van het deblokkeren van websites tot het bekijken van Netflix-content die officieel niet in jouw land beschikbaar is, en van extra veilig winkelen in een webshop tot online bankieren en het downloaden van torrents.

Stream Ajax vs Getafe live in Nederland

In Nederland is RTL in het bezit van de rechten voor de Europa League-wedstrijden op het open net. De wedstrijden worden tevens uitgezonden via de officiële website van RTL. De aftrap vindt plaats om 21:00, en enkele minuten voor de aftrap kunnen gebruikers live meekijken via de website. Bevind jij jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijd bekijken? Koop dan een VPN en volg de instructies om de live stream alsnog te kunnen bekijken.

Achter de decoder is Fox Sports dé grote partij in Nederland die over de Europa League-uitzendrechten beschikt. Heb je een Fox Sports-abonnement? Dan kun je de wedstrijden via de Fox Sports website bekijken. Ben je niet in Nederland op het moment dat de wedstrijd losbarst? De wedstrijden van Fox Sports zijn ook binnen de Europese Unie te bekijken. Bevind jij je buiten de EU op het moment dat de wedstrijd plaatsvindt? Dan is het slim om een VPN te gebruiken, en over te schakelen op een IP-adres binnen de Europese Unie.

