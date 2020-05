Google werknemer gespot met nieuwe Pixel 4a

Wanneer een smartphone bijna gelanceerd wordt, zullen enkele testers hem een tijdje mogen gebruiken om te controleren of hij werkt naar behoren. Het lijkt erop dat de Google Pixel 4a zich nu in deze fase bevindt. Een medewerker van Google heeft namelijk per ongeluk onthuld dat hij de smartphone in zijn bezit heeft.

Zoals Phandroid heeft opgemerkt, heeft Google SVP Rick Osterloh onlangs een screenshot met de Fitbit-app getweet, waaruit blijkt dat hij de 'Earth'-prestatie heeft gekregen. Een klein detail op het scherm van de smartphone laat hier zien dat Osterloh zeer waarschijnlijk de Google Pixel 4a gebruikt.

Dit zijn de beste Android-smartphones

Lees hier onze review van de Google Pixel 4

Earth badge on Fitbit! pic.twitter.com/TvUs4dYQF6May 4, 2020

In de linkerbovenhoek van het screenshot zijn alle notificaties naar rechts verschoven, met een mysterieuze opening naar de zijkant. Dit gat is dus waarschijnlijk de plek waar de camera aan de voorkant zit, want de Pixel 4a heeft een punch-hole aan de voorkant, zoals de OnePlus 8 of Huawei P40 Pro, wat al eerder in lekken werd aangehaald.

Het lijkt er dus op dat Osterloh de Google Pixel 4a gebruikt, gezien het feit dat geen enkele andere Pixel-smartphone een cameragat heeft. We gaan er hier ook van uit dat hij geen smartphone van een ander merk gebruikt.

Een lek suggereerde dat de Google Pixel 4a op 22 mei in de verkoop zou gaan, wat betekent dat er een week eerder op 15 mei een digitale lancering zal plaatsvinden (op basis van het gebruikelijke lanceringsschema van Google). De kans bestaat natuurlijk dat het coronavirus hier voor vertraging zal zorgen.

Naarmate die datum dichterbij komt, zal Google het waarschijnlijk een uitnodiging voor het event uitsturen. We houden jullie op de hoogte!