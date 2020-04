6 Netflix sportdocumentaires die je gezien moet hebben

Het zijn vreemde, en eigenlijk ontzettend vervelende tijden om een sportfan te zijn. Doorgaans is er elke dag wel ergens een live wedstrijd van een professionele sport te bekijken op de beeldbuis, maar door het coronavirus moeten zelfs de topatleten onder ons zich gedeisd houden. Voor het eerst in tijden is er wereldwijd sprake van een stop op topsport (mits we Wit-Rusland niet meerekenen natuurlijk.

Vrees echter niet. Hoewel er geen live sport meer op tv te vinden is, heeft Netflix meer dan voldoende sportcontent in huis om je dagen zoet te houden. Of je nu graag kijkt naar documentaires over voetbal of formule 1, de mooiste sportdrama's, wij hebben enkele van de beste sportdocumentaires op Netflix voor je verzameld.

We kunnen de wedstrijden en races niet doen herstarten, maar we kunnen wel de sensatie van sport terugkrijgen in je woonkamer.

Sunderland ’Til I Die

Het is natuurlijk hartstikke leuk om documentaires te maken over superieure topclubs als Manchester City (All or Nothing van Amazon) of Juventus (First Team van Netflix), maar voor de meest voetbalfans onder ons is het lang niet altijd zoveel rozengeur en maneschijn. Dat is een belangrijke reden voor het succes van de sportdocumentaire over het bijzonder slecht presterende Sunderland. Je hoeft niet eens een fan te zijn van de Black Cats om de serie in je hart op te nemen.

De timing van de docu had eigenlijk niet beter gekund. Je wordt meegezogen in het avontuur van Sunderland dat via de Championship terug wil keren naar de Premier League, maar al snel wordt duidelijk dat het team juist moet vechten voor lijfsbehoud.

Spoiler: dat mislukt, waarna we in seizoen 2 het team zien stuntelen in de League One. Respect voor Sunderland dat het de camera's vrijwel overal heeft binnengelaten, want de club komt zeker niet ongeschonden uit deze docuserie.

Last Chance U

Je kunt de beste schrijvers, producers en acteurs inhuren, maar soms vind je de beste verhalen in het echte leven. Een goed voorbeeld hiervan is Last Chance U. De Netflix sportdocumentaireserie over een American Football team in de community colleges levert al vier seizoenen lang ontzettend mooie, vaak aangrijpende televisie op.

De serie legt focus op spelers waar vrijwel geen enkele club zich (meer) aan wilde branden. Vaak hebben deze spelers ontzettend veel potentie op het veld, maar ligt het gevaar juist buiten het veld telkens op de loer. Ja, er zitten dan ook de nodige sportclichés verstopt in de serie. Net als de problemen van spelers opgelost lijken te zijn, gaat alles weer helemaal mis. Het kijken naar de docuserie voelt als een ware achtbaanrit.

Formula 1: Drive to Survive

In deze sportdocumentaireserie heb jij de kans om de seizoenen 2018 en 2019 te herbeleven, zij het op een compleet andere manier dan je gewend bent. De cameracrew van Netflix heeft, geheel tegen de lijn van het oude F1 in, toegang gekregen tot tal van achterkamertjes, pitstraten, en een-op-een-interviews. Deze documentaire kent een prettige mix tussen de actie op en buiten de racebaan.

Drive to Survive volgt coureurs, teams en diverse managementleden voor, tijdens, en na het reguliere formule 1-seizoen. Hoe indrukwekkend de stuurkunsten van Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Max Verstappen ook zijn, het is het gezicht achter de helm wat deze serie tot een topproductie maakt.

Icarus

Het dopingschandaal rondom Lance Armstrong zorgde voor de nodige ophef in de (sport)wereld. Het inspireerde ook filmmaker en amateurwielrenner Bryan Fogel om een documentaire te maken over de effecten van doping. Op zichzelf welteverstaan.

Wat begon als een bizar idee, eindigde met de vangst van een van 's werelds grootste dopingschandalen uit de sportgeschiedenis. Nadat Fogel de anti-dopingexpert Gigory Rodchenkov ontmoette, kwam hij erachter dat doping rijkelijk gebruikt werd in Rusland, én ook nog eens gesponsord werd door de staat. Hoewel de focus van zijn Oscar-winnende documentaire een nogal bizarre wending kreeg, weet Fogel er uiteindelijk een bijzonder kloppend totaalplaatje van te maken.

Maradona in Mexico

Levende voetballegende Maradona, het is op z'n zachtst gezegd een kleurrijk figuur. Na Asif Kapadia's documentaire 'Maradona' (aanrader) is deze docuserie met Maradona ook zeker het bekijken waard.

We volgen de Argentijn bij Sinalao, een Mexicaans team dat moet vechten voor lijfsbehoud in de Mexicaanse competitie. Als je ook maar iets weet over Maradona's carrière, dan weet je dat er aan sensatie geen gebrek is in deze serie.

A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story

Deze documentaireserie over de Argentijnse F1-legende Juan Manuel Fangio behoort tot een van de meer recente toevoegingen op Netflix. Zijn bijzondere carrière vond plaats in een tijd waar veiligheid niet bepaald op nummer 1 stond in de wereld van formule 1. A Life of Speed probeert te onderzoeken waarom zoveel coureurs hun leven wilden riskeren om te racen toentertijd. Deze serie is de zeker de moeite waard wanneer de virtuele grand prix niet genoeg is voor jou.