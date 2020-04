4 redenen waarom een VPN nu belangrijker is dan ooit

Er is geen twijfel over de groeiende populariteit van VPN's - of Virtual Private Networks - sinds de uitbraak van Covid-19 over de hele wereld.

De reden ligt ook voor de hand. Of het nu gaat om mensen die zichzelf en hun gegevens willen beschermen terwijl ze thuis werken dankzij die waterdichte gecodeerde tunnels (als een manier om een wereld van Netflix-content te streamen) of gewoon geblokkeerde websites willen omzeilen, het downloaden van een VPN met vooraf geïnstalleerde instellingen en protocollen kan helpen.

Het gebruik van een betrouwbare dienst is een geweldige manier om je online verkeer te versleutelen en overheidscensuur te vermijden, om nog maar te zwijgen van bepaalde ISP (Internet Service Provider) beperkingen.

Er zijn veel redenen waarom je een VPN zou moeten gebruiken, wij halen hier de vier belangrijkste aan.

1. Surf anoniem op het web

Wanneer je verbinding maakt met een beveiligde VPN, kan je met volledige anonimiteit op het web surfen. Dat komt omdat een goede VPN-dienst je werkelijke locatie verbergt, zodat je kunt surfen zonder ooit een 'fysiek' spoor achter te laten.

VPN's zorgen er ook voor dat je internetprovider je internetverkeer kunnen volgen. Terwijl de incognitomodus gewoon je browsergeschiedenis verbergt, kan je met een VPN je verkeer verbergen voor je provider. Door verbinding te maken met een VPN-server wordt je locatie in wezen 'gemaskeerd' en word je verbonden met een locatie in een ander gebied, waardoor het voor je ISP moeilijk is om de sites die jij bezoekt te controleren (en blokkeren).

2. Versleutel je netwerk

Cybersecurity blijft kopzorgen veroorzaken, omdat hackers en malware steeds vaker voorkomen, en die situatie zal waarschijnlijk niet snel verbeteren. Het is dus een goed idee om een VPN te gebruiken om je internetverbinding te versleutelen naast je antivirussoftware, zodat je kunt surfen zonder dat je zich zorgen hoeft te maken over de veiligheid van je netwerk. Dit is vooral handig wanneer je op reis bent en via openbare Wi-Fi-hotspots (bijvoorbeeld in hotels) aan het surfen bent.

ExpressVPN, NordVPN, Surfshark en andere eersteklas VPN's gebruiken AES (Advanced Encryption Standard) encryptie. Dat betekent dat je netwerk volledig gecodeerd is, waardoor het bijna onmogelijk is voor andere om te zien wat je online doet, of je nu surft op een beveiligd of open netwerk surft.

Als je een VPN op je router instelt, kan je zelfs het verkeer van alle apparaten in je huis versleutelen. Op die manier hoef je nooit de VPN handmatig in te schakelen als je met je smartphone of computer verbinding maakt met het internet.

Dit is een van de grootste verschillen tussen VPN's en proxyservers en -sites: terwijl een proxy alleen het webverkeer van een enkel apparaat dekt, kan je je VPN aansluiten op een router om elk apparaat in je netwerk te beschermen. Veel kleine en middelgrote bedrijven zijn al begonnen met het installeren van VPN's op hun kantoornetwerk. Het is een opwaartse trend die naar verwachting alleen maar zal toenemen naarmate de cybercriminaliteit toeneemt.

3. Stream content van over heel de wereld

Als het gaat om het bekijken van content uit het buitenland - of het nu gaat om het deblokkeren van Netflix of Hulu - dan is een VPN een must-have.

Als je verbinding maakt met een VPN, verandert je IP-adres automatisch. Sites (of in ieder geval content op die sites) die in jouw regio kunnen worden geblokkeerd, worden direct beschikbaar, waardoor het mogelijk wordt om toegang te krijgen tot elke site en service vanaf vrijwel elke plek in de wereld.

Je kunt ook een VPN gebruiken om te torrenten zonder dat je zich zorgen hoeft te maken over blokkeringen van je internetprovider. De meeste VPN's worden geleverd met onbeperkte bandbreedte en server-switches, wat betekent dat er geen datalimieten zijn die de hoeveelheid content beperken. Het betekent ook dat je eindeloos van locatie naar locatie kunt springen, wat handig is als de inhoud alleen beschikbaar is in bepaalde gebieden.

(Image credit: Shutterstock)

4. Vind betere online deals

Deze minder bekende VPN-truc is een geweldige manier om te besparen op vluchten en hotels. Door verbinding te maken met een VPN-server buiten je thuisregio en de prijzen online te vergelijken, kan je mogelijk een aanzienlijke hoeveelheid geld besparen op deze prijzen.

Dat komt omdat de meeste sites eigenlijk verschillende bedragen in rekening brengen op basis van het IP-adres van een gebruiker. Begin met het controleren van de prijzen in en rond je locatie. Probeer dan de prijzen te vergelijken tussen verschillende steden.

Probeer daarna je VPN-locatie naar een paar verschillende landen te verplaatsen en controleer dezelfde prijzen. Het is een vrij eenvoudige maar tijdrovende truc, die je op termijn wel geld kan uitsparen.

De volgende keer dat je op zoek bent naar goedkope vluchten, probeer dan een VPN te gebruiken om de prijzen van verschillende landen te controleren. Vergeet ook niet om in de incognitomodus te zoeken en je cookies na elk bezoek te wissen.