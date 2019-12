12 dagen kerst: Win een Honor 9X smartphone

TechRadar is in de kerststemming en dat zal je geweten hebben. In de aanloop naar Kerstmis geven we iedere dag een mooie technologieprijs weg aan één of meer gelukkige winnaars. Je krijgt telkens 24 uur de kans om het cadeau te winnen. Na 24 uur maken we een winnaar bekend en onthullen we de volgende prijs.

De 12 dagen kerstactie op TechRadar gaat lustig voort! Vandaag hebben een knaller van een cadeau klaarliggen, namelijk de gloednieuwe Honor 9X die dit najaar gelanceerd is.

Met zijn 6,6-inch all-screen display met Full HD-resolutie is hij geweldig voor zowel games als video's. Achteraan vind je drie camera's, waaronder een 48MP-hoofdlens, en de selfiecamera zit verstopt in een pop-up module aan de bovenkant van de smartphone. De 4.000mAh-batterij voorziet hem tot slot voor ruim een dag van stroom.

Doe mee en win!

Wij mogen vandaag een winnaar blij maken met de Honor 9X, de laatste nieuwe smartphone van het Chinese merk.

Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan tot zaterdag 14 december om 12 uur.

Na afloop wordt de winnaar persoonlijk benaderd en wordt de Honor 9X in zijn of haar richting gestuurd.

