12 dagen kerst: Win goodies van Assassin’s Creed: Valhalla & Watch Dogs Legion

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om de komende weken leuke gadgets te winnen. Vandaag staan goodies van Assassin’s Creed: Valhalla & Watch Dogs Legion op het programma!

In de aanloop naar Kerstmis geven we iedere dag een mooie technologieprijs weg aan één of meer gelukkige winnaars. Je krijgt telkens 24 uur de kans om het cadeau te winnen. Na 24 uur maken we een winnaar bekend en onthullen we de volgende prijs.

Vandaag kiezen we twee winnaars die elk een mooie prijs van Ubisoft in ontvangst zullen mogen nemen. De eerste gelukkige winnaar mag een Assassin’s Creed: Valhalla pakket verwachten met daarin een exclusieve Valhalla steelcase en Eivor-beeldje. De tweede winnaar krijgt een gelijkaardig pakket van Watch Dogs: Legion.

Opgelet: De steelcases bevatten geen exemplaar van de game. Ze zijn enkel bedoeld als verzamelobject voor de diehard fans van deze twee topgames. Behoor jij tot die categorie? Doe dan zeker mee! Heb je ze nog niet gespeeld? Dan is het goed om weten dat het momenteel solden is in de Ubisoft store, met kortingen van meer dan 20 procent op deze titels.

Wij mogen vandaag een winnaar blij maken met de goodies van Assassin's Creed: Valhalla en Watch Dogs: Legion! Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen.

Deelnemen kan tot dinsdag 22 december om 12 uur. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk benaderd en wordt de Motorola in zijn/haar richting uitgestuurd.

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier lezen.