12 dagen kerst: Win een Surefire GX3 SSD of HDD

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om de komende weken leuke gadgets te winnen. Vandaag staan er een Surefire GX3 SSD en HDD op het programma.

In de aanloop naar Kerstmis geven we iedere dag een mooie technologieprijs weg aan één of meer gelukkige winnaars. Je krijgt telkens 24 uur de kans om het cadeau te winnen. Na 24 uur maken we een winnaar bekend en onthullen we de volgende prijs.

De Surefire SSD's en HDD's richten zich met hun moderne uiterlijk op gamers en zijn zowel op PC als op console te gebruiken, inclusief de nieuwste generatie. Maak je dus graag eens een back-up van je Steam-bibliotheek of wil je games overzetten van je oude PlayStation 4 naar je nieuwe PlayStation 5, dan zijn de schijven van Surefire daar uitermate geschikt voor.

Doe mee en win!

Wij mogen vandaag twee winnaars blij maken met deze Surefire-schijven! Het gaat om een SSD van 1TB en HDD van 2TB.

Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan tot dinsdag 15 december om 12 uur.

Na afloop worden de winnaars persoonlijk benaderd en worden de schijven hun richting uitgestuurd.

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier lezen.