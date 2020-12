12 dagen kerst: Win een Logitech MX Keys voor Windows of Mac

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om de komende weken leuke gadgets te winnen. Vandaag staat de Logitech MX Keys op het programma.

In de aanloop naar Kerstmis geven we iedere dag een mooie technologieprijs weg aan één of meer gelukkige winnaars. Je krijgt telkens 24 uur de kans om het cadeau te winnen. Na 24 uur maken we een winnaar bekend en onthullen we de volgende prijs.

De Logitech MX Keys helpt je bij het behalen van je maximale productiviteitsniveau en zal gebruikers kunnen bekoren die houden van stille toetsenborden. De MX Keys is voorzien van slimme achtergrondverlichting en kan via Bluetooth of de meegeleverde dongle verbonden worden met maar liefst 3 verschillende apparaten. Zo wissel je doorheen de dag makkelijk van PC naar laptop of zelfs smartphone.

Doe mee en win!

Wij mogen vandaag een winnaar blij maken met een Logitech MX Keys toetsenbord voor Windows en een andere winnaar met een exemplaar voor Mac! Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen.

Deelnemen kan tot donderdag 24 december om 12 uur. Na afloop worden de winnaars persoonlijk benaderd.

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier lezen.