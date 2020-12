12 dagen kerst: Win een Devolo WiFi Repeater ac

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om de komende weken leuke gadgets te winnen. Vandaag staat deze WiFi Repeater van Devolo op de planning.

In de aanloop naar Kerstmis geven we iedere dag een mooie technologieprijs weg aan één of meer gelukkige winnaars. Je krijgt telkens 24 uur de kans om het cadeau te winnen. Na 24 uur maken we een winnaar bekend en onthullen we de volgende prijs.

Met deze repeater vergroot je het WiFi-bereik van je woning in één klap. De repeater haalt snelheden tot 1,2Mbps waardoor je gerust kan films of muziek kan streamen op eender welke plaats in huis. Bovendien is de Devolo WiFi Repeater ac een plug & play oplossing en heb je dus geen technische kennis nodig om deze te installeren. Waag je kans en doe mee!

Doe mee en win!

Wij mogen vandaag een winnaar blij maken met deze WiFi Repeater van Devolo! Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen.

Deelnemen kan tot vrijdag 18 december om 12 uur. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk benaderd en wordt de Devolo in zijn/haar richting uitgestuurd.

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier lezen.