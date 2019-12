12 dagen kerst: Win een Brother Mono Laserprinter (HL-L2310D)

TechRadar is in de kerststemming en dat zal je geweten hebben. In de aanloop naar Kerstmis geven we iedere dag een mooie technologieprijs weg aan één of meer gelukkige winnaars. Je krijgt telkens 24 uur de kans om het cadeau te winnen. Na 24 uur maken we een winnaar bekend en onthullen we de volgende prijs.

Intussen zijn we aanbeland in de tweede week van onze winacties. Vandaag verrassen we jullie met de Brother HL-L2310D Mono Laserprinter. Een laser printer is de beste techniek die je thuis kan hebben. Met afdruksnelheden van 30 pagina's per minuut zijn je documenten in een kwinkslag afgedrukt.

Verder kan deze Brother dubbelzijdig printen, heeft hij een grote papierlade voor 250 vellen en maakt hij tot slot bijna geen lawaai. Tot slot is deze Brother eenvoudig te installeren en gebruiken en heeft hij een eenvoudig en minimalistisch design. Ideaal voor in je bureau dus!

Doe mee en win!

Wij mogen vandaag een winnaar blij maken met deze Brother Mono Laserprinter, een oerdegelijke zwart-witprinter.

Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan tot dinsdag 17 december om 12 uur.

Na afloop wordt de winnaar persoonlijk benaderd en wordt de Brother Mono Laser in zijn of haar richting gestuurd.

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier lezen.