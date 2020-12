12 dagen kerst: Win de Corsair Virtuoso RGB Gaming Headset

TechRadar is in de kerststemming en dat mag je weten ook. In de aanloop naar Kerstmis geven we iedere dag een mooie technologieprijs weg aan één of meer gelukkige winnaars. Je krijgt telkens 24 uur de kans om het cadeau te winnen. Na 24 uur maken we een winnaar bekend en onthullen we de volgende prijs.

Vandaag hebben we weer een geweldige prijs voor jullie klaarstaan. De Corsair Virtuoso RGB Gaming Headset is een mooie en hoogwaardige headset waarmee je jouw favoriete spellen in stijl speelt.

Dankzij de ondersteuning voor surround geluid weet je exact waar jouw vijanden zich bevinden, en de lichte doch stevige bouw van de headset is uitermate geschikt voor urenlange gamepartijen. Verder is het handig om te weten dat je de Corsair Virtuoso naast PC ook kunt gebruiken voor de PS4 en, jawel, de PS5!

Doe mee en win!

Wij mogen vandaag een winnaar blij maken met de Corsair Virtuoso RGB Gaming Headset!

Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan tot donderdag 10 december om 12 uur.

Na afloop wordt de winnaar persoonlijk benaderd en wordt de Corsair Virtuoso RGB Gaming Headset in zijn of haar richting gestuurd.

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier lezen.