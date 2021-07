Bekijk de lancering van de Blue Origin-raket New Shepard met Jeff Bezos terug

Blue Origin-raket New Shepard is vandaag de ruimte in gevlogen met oprichter Jeff Bezos aan boord. Ook zijn broer, Mark Bezos, Mercury 13-piloot Wally Funk en de 18-jarige Nederlander Oliver Daemen waren aan boord. Het gaat om de eerste bemande vlucht van Blue Origin.

De historische vlucht bracht zowel de oudste (Funk is 82) als jongste persoon (Daemen) ooit de ruimte in. Jeff Bezos en de rest van het gezelschap zijn inmiddels veilig geland. De vlucht nam in totaal slechts iets meer dan 10 minuten in beslag.

Hoe verliep de lancering van Blue Origin?

De New Shepard-raket van Blue Origin is vijftien keer succesvol gelanceerd en geland na het passeren van de zo genoemde Kármán-lijn. Het is de internationaal erkende grens die zich bijna 100 km boven het aardoppervlak bevindt en het begin van de 'ruimte' markeert. Het was dan ook te verwachten dat de lancering en landing soepel zouden verlopen.