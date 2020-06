WWDC 2020 keynote livestream: bekijk Apple's grote software evenement

WWDC 2020 start vandaag, 22 juni. Het jaarlijks terugkerende evenement is dé plek waar we meer informatie krijgen over wat we mogen verwachten van de nieuwe softwareversies voor iPhone, iPad, Apple Watch en Mac. Het is dan ook zeker aan te raden om mee te kijken als je benieuwd bent wat voor nieuws je binnenkort op je Apple-apparatuur kan aantreffen.

Het evenement start met de WWDC 2020 keynote op 22 juni om 19:00 Nederlandse tijd. Het is waarschijnlijk hét moment dat we meer te weten komen over iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, macOS 10.16 en alle andere nieuwe software van Apple die uiteindelijk zijn weg vindt naar jouw smartphone, computer, horloge, tablet, TV of een ander gadget.

Gelukkig voor ons alles hoef je geen ontwikkelaar te zijn om de WWDC 2020 keynote te kunnen zien. Voor de rest van de show dien je echter wel een ontwikkelaar te zijn. Wil je up-to-date blijven voor wat voor jou belangrijk is, dan raden we zeker aan om te kijken.

Check hieronder hoe je de Apple WWDC 2020 keynote livestream met alle gemak vanuit je eigen huis kunt bekijken.

Bekijk Apple WWDC 2020 keynote livestream

Hoewel Apple gebruikelijk haar WWDC 2020 keynote vanuit Californië livestreamt, is het event van dit jaar volledig online opgebouwd. De kans is dan ook klein dat je vanuit je luie stoel iets niet ziet.

Apple heeft een placeholder geplaatst op YouTube, zodat je makkelijk kunt inschakelen. YouTube stelt je in staat om een herinnering aan te zetten, waardoor je een notificatie krijgt als de stream bijna begint.

Je kunt de WWDC 2020 livestream nog niet op Apple's website bekijken. Mocht Apple dit aanpassen, dan zullen wij dit ook verwerken in ons bericht.

Ook voor andere nieuwtjes rondom WWDC 2020 kun je terecht op TechRadar. Wij doen namelijk verslag van het evenement. Vanuit huis welteverstaan.