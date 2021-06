Windows 11: zo kijk je live naar de lancering van Microsofts nieuwe besturingssysteem

Microsoft organiseert op 24 juni een lanceringsevent voor Windows 11. Het wordt de opvolger van het besturingssysteem Windows 10. Miljoenen PC's, laptops en andere apparaten draaien op dit OS.

Het evenement start vandaag, op 24 juni, om 17:00 uur lokale tijd. Microsoft omschrijft het nieuwe besturingssysteem als "de volgende generatie van Windows". De kans is groot dat je in de toekomst zelf van Windows 11 gebruik gaat maken.

Hieronder lees je hoe je de Windows 11 lancering live kunt volgen.

Zo kijk je naar de Windows 11 lancering

De onthulling van Windows 11 vindt plaats op 24 juni, om 17:00 uur lokale tijd. Je kunt het evenement live volgen via de Windows Event-pagina van Microsoft.

Microsoft zal ook een livestream van het event tonen op haar Windows YouTube-kanaal.

Wat verwachten we van het Windows 11-event?

Windows 11 is nog niet officieel bevestigd door Microsoft. Het evenement zelf heet bijvoorbeeld 'Microsoft Windows Event' en het bedrijf heeft de naam 'Windows 11' nog niet genoemd in officiële berichtgeving.

Het is echter vrij duidelijk dat Microsoft wel degelijk haar nieuwe besturingssysteem zal aankondigen én dat het om Windows 11 gaat. Het event gaat namelijk om 11:00 uur (Eastern Time) van start. Daarnaast duurt de teaservideo van Microsoft exact 11 minuten.

We verwachten overigens niet dat Windows 11 al snel beschikbaar zal zijn. We vermoeden zelf een release in oktober, wanneer andere lanceringen van Windows ook hebben plaatsgevonden.

We zullen ongetwijfeld meer informatie krijgen over het besturingssysteem, waaronder of Windows 11 een gratis upgrade betreft. Daarnaast hopen we meer te horen over welke versies er verschijnen, evenals de minimumspecificaties.