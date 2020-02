Samsung Galaxy S20 livestream: Waar kan je het Unpacked event bekijken?

Samsung staat op het punt zijn nieuwe reeks flagship toestellen te onthullen. Het is zo goed als zeker dat ze gelanceerd worden onder de naam Galaxy S20.

We verwachten drie nieuwe S-smartphones: de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra. Daarnaast verwachten we ook een nieuwe foldable, de Samsung Galaxy Z Flip.

Samsung onthult dit alles (en meer) op zijn eigen Unpacked-event in San Francisco. Als je interesse hebt in een van deze toestellen, dan hebben we goed nieuws, want je kan alles live mee volgen via een online stream.

Het event zelf gaat van start op 11 februari om 20u 's avonds, onze tijd. Er zal ook een Amerikaanse delegatie TechRadar-redacteurs ter plekke zijn voor live verslaggeving.

We zullen de lanceringen dan ook live opvolgen en hands-on reviews van de verschillende toestellen ter beschikking hebben.

Hoe kijk je live naar de lancering van de Samsung Galaxy S20?

Samsung gaat het Unpacked event sowieso live streamen vanop zijn eigen website. Je kan de link naar de stream alvast toevoegen aan je bladwijzers. Je kan daarnaast ook via YouTube alles live bekijken.