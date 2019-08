Samsung Galaxy Note 10 livestream: hoe volg je de lancering live?

Het is zo goed als zeker dat Samsung later vandaag (7 augustus) de Galaxy Note 10 gaat lanceren en dat er vermoedelijk een tweede Note-smartphone van de partij is.

Als je niet kan wachten op de Samsung Galaxy Note 10 of Galaxy Note 10 Plus, dan volg je de lancering best op de voet via de livestream.

Wanneer is de lancering van de Galaxy Note 10? De lancering vindt vandaag, woensdag 7 augustus, plaats en gaat van start om 22u vanavond. Heel het gebeuren zal vermoedelijk een uurtje (of iets langer) duren.

We hebben deze korte gids gemaakt zodat jij live de lancering kan volgen en de smartphone voor de eerste keer kan aanschouwen.

We hebben de Samsung Galaxy Watch Active 2 al kunnen uitproberen.

Hoe kijk je de Samsung Galaxy Note 10 lancering

Samsung host de livestream natuurlijk zelf op zijn eigen website, maar ook nog op enkele andere platformen.

Ben je een fervent gebruiker van Twitter, dan kan je ook daar de livestream volgen. Het lijkt erop dat Samsung de stream hier zelf zal hosten.

Facebook-gebruikers mogen eveneens meekijken en kunnen terecht op de pagina van Samsung.

Of je kan natuurlijk naar het videoplatform bij uitstek gaan, namelijk YouTube.