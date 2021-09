PS5 PlayStation Showcase 2021: kijk live mee naar de toekomst van Sony's console

Sony heeft op zijn officiële blog aangekondigd dat het vanavond een livestream houdt om een kijkje te nemen naar de toekomst van de PS5.

Volgens Sony worden kijkers veertig minuten lang getrakteerd op updates van PlayStation Studios en andere ontwikkelaars. Hoewel Sony aangeeft dat we niet op de PSVR 2 hoeven te rekenen, is het niet duidelijk welke games of eventuele hardware en accessoires we vanavond mogen verwachten.

PS5 PlayStation Showcase: kijk live mee

De PS5 PlayStation Showcase gaat op donderdag 9 september om 22:00 uur lokale tijd van start. De livestream is te volgen op via het officiële YouTube- en Twitch-kanaal van PlayStation.

Als je niet live kunt meekijken, wees dan niet getreurd: we zullen alle belangrijke onthullingen voor je bijhouden!

Wat verwachten we?

Hoewel Sony niet bekend heeft gemaakt welke games, accessoires of hardware we kunnen verwachten, kunnen we een paar gokjes doen.

Hopelijk horen we meer over first-party games zoals Horizon Forbidden West en God of War: Ragnarok. We weten namelijk nog vrij weinig over de nieuwe GoW - behalve dat deze pas volgend jaar verschijnt - en de opvolger van Horizon Zero Dawn is uitgesteld tot februari 2022. We hopen dat Sony ons op de hoogte wil houden over deze games.

Daarnaast is het mogelijk dat er sequels worden aangekondigd op enkele van de beste PS4-games. We hopen onder meer op een vervolg op Marvel's Spider-Man (en dan hebben we het niet over Miles Morales). Daarnaast zou Death Stranding 2 ook een mooie aankondiging zijn.

Het duurt gelukkig niet lang meer voordat we het verlossende antwoord krijgen.