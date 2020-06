PS5 games presentatie: bekijk het Future of Gaming livestream event

Wil je graag de PS5 games presentatie bekijken vanavond? Dat begrijpen we maar al te goed. Sony zelf heeft het event de naam 'The Future of Gaming' genoemd. Hieronder vind je de livestream terug waar het evenement te zien zal zijn. In de video zien we voor het eerst beelden van PS5 games die over ongeveer een halfjaar (waarschijnlijk) in de winkels liggen.

De PS5 games presentatie begint op 11 juni om 22:00 (Nederlandse tijd). De show duurt volgens Sony ongeveer een uur. Het is aannemelijk dat we wat PS5 gameplay gaan zien, maar de fabrikant zelf houdt het vooralsnog op een 'first look', en heeft nog niet de term gameplay laten vallen.

Gezien het feit dat Microsoft met de Xbox Series X games presentatie de nodige kritiek kreeg te verduren vanwege een gebrek aan gameplay, hopen we dat Sony niet dezelfde fout zal begaan.

PS5 games presentatie livestream

Sony streamt de PS5 gamespresentatie op diverse kanalen, waaronder haar eigen Twitch-pagina. Deze kun je bekijken via de embed hierboven. The Future of Gaming vind je ook terug op YouTube, en de officiële PlayStation website.

Wat we verwachten van het PS5 games event

Sony heeft bevestigd dat The Future of Gaming ongeveer een uur zal duren en gestreamd wordt in 1080p 30fps. Het evenement is beschreven als "een eerste blik op de games die je gaat spelen na de lancering van PlayStation 5".

Verwacht voor het eerst gloednieuwe PS5-games te zien. In veel opzichten is dit hét evenement waar we op gewacht hebben: we verwachten de console nog niet in zijn geheel te zien of de PS5 prijs en releasedatum te leren kennen, maar de games zijn de reden dat je een nieuwe console koopt. Geen onbelangrijke presentatie dus.

Verwacht een mix van PS5-exclusives die door Sony worden gepubliceerd en games van andere uitgevers. Of we ook daadwerkelijk gameplay-demo's zullen zien, dat is de hamvraag. Sony heeft dit evenement alleen beschreven als een 'first look' en een 'digitale showcase'.

Wat betreft de games die we op het evenement kunnen verwachten, is dat op dit moment meer een mysterie. De schrijver van Dead Space heeft echter een teaser geplaatst dat zijn nieuwe PS5-game daar zal worden onthuld. Sony Santa Monica's Jeet Shroff heeft mogelijk gesuggereerd dat de God of War-studio een rol gaat spelen.