Pokémon Post Malone concert: zo kijk je naar de livestream

Pokémon viert zijn 25ste verjaardag met een digitaal concert van de Amerikaanse rapper Post Malone als headliner.

De 25ste verjaardag van Pokémon valt op 27 februari, aangezien dit het moment was dat Pocket Monster Red en Green (uiteindelijk buiten Japan uitgebracht als Pokémon Red en Blue) verschenen in 1996. De festiviteiten vinden voor ons echter plaats op 28 februari wegens een andere tijdzone. Het bedrijf viert zijn verjaardag overigens door heel 2021 met een evenement genaamd Pokémon 25.

Pokémon is een van de grootste mediafranchises ter wereld. Het is geen verrassing dat het bedrijf groot uitpakt. Buiten de Benelux worden er speciale Pokémon-kaarten meegegeven in Happy Meals van McDonald's. Daarnaast moet er nog verschillende in-game content verschijnen in een aantal Pokémon-titels.

Het muzikale programma van de Pokémon-viering in de vorm van een virtueel concert is waarschijnlijk een van de grootste onderdelen van wat Pokémon dit jaar voor ons in petto heeft. De Pokémon Company werkt samen met Universal Music Group om "nieuwe liedjes van verschillende artiesten, van nieuwere tot award-winnende supersterren als Katy Perry" te promoten.

Meer informatie over het P25-programma wordt nog aangekondigd, maar het begint met een knaller, aangezien we een virtuele Post Malone zullen zien optreden op 28 februari. We zullen waarschijnlijk ook wat Pokémon zien, aangezien het een "gigantisch online feest" genoemd wordt.

Wil je zelf een kijkje nemen? Hieronder leggen we uit hoe je zelf kunt kijken naar het Pokémon Post Malone-concert.

Wanneer is het Pokémon Day-concert met Post Malone?

Het virtuele Pokémon Day-concert vindt plaats op 28 februari vanaf 01:00 uur 's nachts. Het is niet bekend hoe lang het concert zal duren, maar we verwachten een hoop verrassingen. Pokémon noemt het "een wilde viering van 25 jaar Pokémon, vol met onverwachte verrassingen". Daarnaast informeert het bedrijf fans om na het concert even te blijven hangen voor "meer aankondigingen omtrent P25".

Hoe kijk je naar het virtuele Pokémon Day-concert met Post Malone?

(Image credit: Pokémon)

Het virtuele Pokémon-concert is compleet gratis te kijken via Twitch, YouTube en de officiële Pokémon 25-website.

Het virtuele concert begint ongeveer een uur voor het hoofdevenement. Het is niet bekend of er ook een voorprogramma plaatsvindt.