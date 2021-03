Oppo Find X3 lancering: zo kijk je live mee naar de onthulling

Het is bijna tijd voor Oppo om de nieuwe Oppo Find X3-serie uit de doeken te doen. Zeer binnenkort mogen we in 2021 een nieuw high-end vlaggenschip verwelkomen, nadat we eerder dit jaar al de Samsung Galaxy S21 en Xiaomi Mi 11 hebben zien lanceren.

Het evenement van Oppo start om 12:30 CET. Dat is dus rond het middaguur, en dat maakt de lancering een prima bijkomstigheid voor bij de middagpauze bijvoorbeeld.

We verwachten dat er meerdere telefoons worden gepresenteerd door Oppo, waaronder een Pro-model, Lite-model en waarschijnlijk ook een Neo-versie.

Diverse geruchten gaan er niet vanuit dat Oppo een 'standaard' X3 lanceert. Wellicht dat dit toestel eerder een rebrand wordt van de Oppo Reno 5-serie. Naast smartphones sluiten we niet uit dat Oppo een nieuwe fitnessband onthult op het evenement.

De nieuwe high-end Find X3-modellen worden waarschijnlijk grote concurrenten van de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro (als die laatste verschijnt dan). Het is als smartphonefanaat dan ook zeker de moeite waard om in te schakelen. Wij vertellen je er hieronder meer over.

Bekijk de Oppo Find X3 lancering

Oppo houdt een online livestream, waardoor iedereen kan afstemmen en het evenement kan bekijken. Gelukkig staat de link voor het evenement al online, zodat we deze met jullie alvast kunnen delen.

Het is waarschijnlijk dat Oppo het evenement ook zal streamen vanaf zijn sociale media-platforms, maar zelf geven we de voorkeur aan het op z'n gemakje bekijken via de videodienst van. Je kunt er tevens voor kiezen om een herinnering in te stellen via YouTube.

Wanneer de Find X3 officieel uit de doeken is gedaan, mag je van ons een nieuwsbericht en op een later moment ook een review (of twee, drie) verwachten.