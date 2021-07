OnePlus Nord 2 livestream: bekijk live de lancering van de nieuwe OnePlus

A promo shot of the OnePlus Nord 2

Zo'n zeventien seconden na de lancering van de originele OnePlus Nord in 2020 ontstonden er al geruchten over de OnePlus Nord 2. Ongeveer een jaar na de release van het eerste toestel staat de opvolger klaar voor lancering.

Het launch event van de OnePlus Nord 2 staat gepland voor vandaag (22 juli). Het live evenement gaat van start om 16:00 uur lokale tijd.

Er is al een hoop informatie bekend over het nieuwe toestel van OnePlus, waaronder de MediaTek Dimensity 1200-AI-chipset, de 50MP hoofdcamera, 65W-opladen en het design.

We weten echter nog niet alle details. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wat het toestel exact zal kosten. De kans is groot dat dit bekend wordt gemaakt tijdens het launch event van vanmiddag.

Hoe kijk je live naar de OnePlus Nord 2 lancering?

De makkelijkste manier om naar de lancering van de OnePlus Nord 2 te kijken is via YouTube. Dit kan via de bovenstaande video, die automatisch naar de livestream doorschakelt zodra het evenement start.

Belangrijk: er is een leeftijdsbeperking ingesteld voor deze video. Afhankelijk van de browser die je gebruikt, is het mogelijk dat je jouw leeftijd eerst moet verifiëren. Een omweg is om de URL te kopiëren naar een andere browser. Voor ons brengt Google Chrome hierbij problemen, terwijl Microsoft Edge wel lijkt te werken.