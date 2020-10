OnePlus 8T lancering: zo kijk je live mee

Het is een drukke week geweest voor de techneuten met de lancering van de iPhone 12 gisteren, Amazon Prime Day, en nu vandaag (14 oktober) de lancering van de OnePlus 8T.

De lancering van de OnePlus 8T vindt plaats om 16:00 Nederlandse tijd. Dat is nu nog maar een paar uur en minder dan 24 uur na Apple's eigen evenement, maar er zullen waarschijnlijk niet zoveel apparaten door OnePlus worden gelanceerd als bij Apple eerder deze week.

Als je de lancering van de OnePlus 8T live wilt volgen en alles wilt weten wat we nog niet weten over de telefoon, dan is dat eenvoudig te doen. Hieronder leggen we uit hoe.

Bekijk de OnePlus 8T lancering

OnePlus heeft ervoor gekozen om haar livestream te bekijken via YouTube. Daardoor is het vrij makkelijk voor iedereen om mee te kijken, waar je je ook bevindt.

Momenteel is er nog niets te zien op de stream, er staat enkel een placeholder. Rond 16:00 verandert dit automatisch in de livestream. Er zijn tal van mensen die de chat gebruiken tijdens dit soort evenementen, waardoor je nog altijd een uitlaatklep hebt (mocht je die behoefte voelen).

Ben je erop gebrand om alles uit de lancering te halen, dan is er nog een alternatieve manier om de onthulling van de OnePlus 8T mee te maken. We hebben het dan over OnePlus World, een bijzonder apart virtueel platform waar je onder meer in privé groepjes de lancering kunt kijken.

Na het evenement zullen we je updaten met het laatste nieuws rondom de OnePlus 8T, inclusief een (p)review.