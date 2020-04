OnePlus 8 livestream: zo bekijk je het OnePlus launch evenement

Het OnePlus 8 lanceringsevenement begint zeer binnenkort. Ben je al een tijdje trotse bezitter van de OnePlus 7T (Pro), OnePlus 7 (Pro) of ouder, en heb je behoefte aan een nieuw topmodel? Dan hoef je niet lang meer te wachten. Het event vindt plaats op 14 april.

In tegenstelling tot de beginjaren mag je vandaag de dag meerdere nieuwe OnePlus-modellen verwachten. Naast de reguliere OnePlus 8 verwachten we ook een OnePlus 8 Pro. Er gaan ook geruchten rond over een OnePlus 8 Lite. Alle drie de smartphones zouden uitgerust zijn met 5G-ondersteuning. Wellicht dat we naast de nieuwe telefoons ook nieuwe OnePlus Bullet Wireless mogen verwelkomen, maar daar hebben we vooraf vrij weinig over gehoord of gelezen.

De OnePlus 8 livestream start om 17:00 lokale tijd. Je leest waarschijnlijk dit artikel om het evenement live mee te maken. Gelukkig is dat makkelijker dan je wellicht denkt.

Zo bekijk je de OnePlus 8 lancering

De makkelijkste manier om het OnePlus 8 lanceringsevenement te bekijken is via het YouTube-kanaal van de fabrikant. De presentatie zal op dit medium overal ter wereld live te volgen zijn. Om je wat tijd te besparen, hebben we hieronder de link met je gedeeld.

Hier bekijk je de OnePlus 8 livestream: