Hoe kijk je Apple's 'One More Thing' event: zien we nieuwe Macs en MacBooks?

Apple organiseert zijn laatste grote productevenement op 10 november en we tonen je hoe je het live kunt bekijken.

Apple's 'One More Thing' evenement vindt vandaag, 10 november, plaats om 19u onze tijd. Het ziet er naar uit dat het bedrijf zal pronken met een geheel nieuwe lijn MacBooks, inclusief de langverwachte 12-inch MacBook gebaseerd op ARM.

We zouden ook nieuwe iMacs, Mac pc's en de MacBook Pro 16-inch (2020) kunnen zien voor de power-users onder ons.

Vooral de overstap van de Intel-processors naar de eigen 'Apple Silicon'-processors is spannend. Het kan betekenen dat we MacBooks krijgen die dunner en lichter zijn dan ooit tevoren met een langere batterijduur.

Hopelijk laat Apple deze apparaten vandaag eindelijk zien. Als je, net als wij, niet kunt wachten om te zien wat Apple in petto heeft, lees dan verder om te zien hoe je het Apple 'One More Thing' evenement live kunt bekijken.

Hoe kan je het Apple 'One More Thing' event live kijken

Apple zal de One More Thing livestream op zijn Apple Events website hosten. Als je daar vroeger heen gaat, kun je het evenement toevoegen aan je agenda en krijg je ook herinneringen om ervoor te zorgen dat je het zeker niet mist.

Het lijkt erop dat Apple het evenement ook livestreamt op zijn YouTube-kanaal. We hebben de video hieronder ingevoegd, zodat je deze pagina niet hoeft te verlaten om te kijken.

Wat verwachten we van Apple's 'One More Thing' event?

Zoals we al eerder zeiden, verwachten we nieuwe MacBooks en Macs te zien met de nieuwe 'Apple-silicon' chipsets, gebaseerd op ARM-architectuur. In principe betekent dit dat de Intel-processoren plaats moeken maken voor chipsets die Apple volledig zelf ontwikkelt.

Dit is spannend om een aantal redenen. Door de chip zelf te maken, zoals bij de iPhones, kan Apple hem zo aanpassen dat hij geoptimaliseerd is voor het gebruik van macOS (het besturingssysteem dat Macs gebruiken), maar ook beter werkt met de rest van de hardware in de Mac of MacBook. Dit kan dan weer zorgen voor betere prestaties een langere batterijduur.

Op ARM gebaseerde chips worden vaker gebruikt in mobiele apparaten zoals smartphones en tablets, hoewel een groeiend aantal laptops er nu ook gebruik van maakt. Deze brengen functies met zich mee die we meestal associëren met smartphones, zoals een langere batterijduur, instant opstarttijden en de mogelijkheid om voortdurend een mobiele internetverbinding te hebben.

We hebben ook gewacht op info over de AirTags, de langwerpige Tile-achtige accessoires die je op objecten kleeft om ze te volgen met behulp van je Apple-apparaten. We wachten al een hele tijd op deze accessoires en nadat we ze niet zagen op het Apple Watch 6-evenement in september en het iPhone 12-evenement in oktober, zou dit wel eens de laatste kans kunnen zijn voor Apple om ze in 2020 op de markt te brengen.