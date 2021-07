EA Play Live 2021: zo volg je vanavond de livestream van Electronic Arts

EA houdt vanavond op 22 juli zijn showcase EA Play Live 2021. Hier worden de grootste aankomende game-aankondigen van Electronic Arts gedaan. Het gaat om games waar we al langere tijd op wachten, maar mogelijk ook om een paar gloednieuwe games.

Voorafgaand aan de showcase heeft EA al wat streams gehouden voor specifieke games van de uitgever, waaronder Madden 22, Battlefield 2042, Apex Legends en andere EA Original-titels. Op EA Play Live verwachten we echter het echte werk.

Wil je alle aankondigingen live volgen? Zo kun je EA Play Live 2021 bekijken.

Hoe kijk je live naar EA Play Live 2021?

EA Play Live 2021 vindt plaats op donderdag 22 juli. De pre-show begint om 19:00 uur Nederlandse tijd. Het hoofdevenement duurt ongeveer veertig minuten en wordt gehost door Austin Creed van WWE. De pre-show zal naar verwachting ongeveer twintig minuten in beslag nemen.

De livestream is te volgen via YouTube, Twitch, Twitter en Facebook. Je kunt echter ook genieten van alle actie via de video hierboven.

EA Play Live 2021: onze verwachtingen

(Image credit: EA Dice)

We beginnen met de dingen die we niet zullen zien tijdens EA Play Live 2021. BioWare heeft al bevestigd dat we geen Dragon Age 4 of een nieuwe Mass Effect hoeven te verwachten. Full Circle heeft onthuld dat Skate 4 niet zijn opwachting zal maken. Het EA-team voor Star Wars heeft laten weten dat er niets Star Wars-gerelateerd op de planning staat.

Wat blijft er dan over? EA Dice heeft al verteld dat het de derde multiplayermodus van Battlefield 2042 zal onthullen. Het zou naar verluidt Battlefield Hub heten. Spelers zouden remastered versies van klassieke Battlefield-maps kunnen spelen.

Er zijn daarnaast een aantal sportgames die we verwachten, waaronder een betere blik op FIFA 22 en Madden 22. We verwachten echter geen baanbrekende onthullingen. Daarnaast zien we vanavond waarschijnlijk een update voor online multiplayer-games als Apex Legends en Knockout City.

Het is niet te verwachten dat we een update krijgen over The Sims 5, maar mogelijk zien we wel wat nieuwe DLC voor The Sims 4.

De grootste aankondiging van de avond wordt mogelijk de onthulling van een Dead Space-remake. Er zijn de afgelopen tijd een hoop geruchten over opgedoken. We vermoeden dat dit de afsluiter wordt van EA Play Live. We moeten echter tot het eind van het evenement wachten om te zien of deze informatie klopt.