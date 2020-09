Apple Watch 6 lancering live stream: hoe kijk je het grote Apple Event?

Vanavond vindt het grote Apple Event plaats, waar we waarschijnlijk de Apple Watch 6, iPad Air 4 en misschien nog wat andere nieuwe technologie verwachten. Misschien is de iPhone 12 er ook wel, maar die kans is redelijk klein.

Het Apple evenement gaat van start op 15 september 19 uur, onze tijd.

Als je geïnteresseerd bent in de nieuwe technologie die wordt gelanceerd, is het altijd leuk om naar de Apple evenementen te kijken. De pracht en praal waarmee ze worden onthuld kan je echt enthousiast maken voor de producten (nou ja, totdat de prijzen worden aangekondigd aan het einde).

Met dat in gedachten kun je hier de live stream van het Apple evenement bekijken, en de nieuwe tablet, smartwatch en misschien nog wel meer live zien verschijnen.

Het Apple Event live kijken

Apple zal zeker de live stream van het evenement op zijn eigen website hosten. In feite is het al bevestigd, maar het lijkt erop dat de video alleen op de website van de VS zal worden gehost. Je hebt echter geen VPN nodig, ga gewoon naar de hoofdwebsite van Apple, niet naar de regiospecifieke site voor Nederland of België.

Er is nog geen video, maar het lijkt erop dat Apple deze enkele uren voor de start van het evenement zal plaatsen. We zullen deze pagina updaten wanneer dat het geval is.

Apple zal het evenement ook hosten op zijn YouTube-kanaal, waar het al een placeholder heeft die je hieronder kunt zien.