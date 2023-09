Apple Watch Series 9 hands-on review

Na een paar uur met de Apple Watch Series 9 en een demonstratie van een aantal functies die dit jaar beschikbaar komen, is het duidelijk dat het grotendeels weer meer van hetzelfde is, maar met een twist. Dankzij de verbeterde S9-chip is het nieuwe Tik Dubbel-gebaar echt nuttig en zou het een concreet verschil moeten maken in de manier waarop je je horloge gebruikt.

Apple Watch Series 9: review in een notendop

Na een aantal redelijk iteratieve updates brengt de Apple Watch Series 9 eindelijk een echt spannende, dagelijks te gebruiken nieuwe functie naar het vlaggenschip van de Apple Watch in de vorm van Tik Dubbel. Het gebaar zal zeker voor opschudding zorgen als het later dit jaar beschikbaar komt, en tijdens de korte periode dat we het horloge hebben getest, was het een genoegen om het te gebruiken.



Een helderder scherm en Siri op het apparaat zijn ook welkome veranderingen. De Watch 9 zou de komende weken wel eens de beste Apple Watch kunnen zijn.

De milieuvriendelijke aspiraties van het horloge zijn bewonderenswaardig, en de overstap naar Ultra Wideband-radiotechnologie is iets dat zijn vruchten zal afwerpen als volgende iPhones deze technologie gaan gebruiken. De Watch 9 biedt een voorproefje van de ambities van Apple voor de komende jaren, met een CO2-neutrale benadering van productie (nou ja, gedreven door marketing) en een groeiende lijst apparaten die verbonden zijn met Ultra Wideband.



Innovatie kan echter maar tot op zekere hoogte gaan: de nieuwe Apple Watch heeft dezelfde batterijduur van 18 uur, dezelfde afmetingen, hetzelfde besturingssysteem en hetzelfde ontwerp als zijn voorgangers. Dit is jammer genoeg zo'n beetje elk jaar het geval. Zoals altijd is dit het iOS-horloge dat je moet kopen als je op zoek bent naar een nieuwe wearable, maar als je de Apple Watch Series 8 of Series 7 al hebt, kan je deze overslaan.

Apple Watch Series 9: specs

Swipe to scroll horizontally Component Apple Watch Series 9 (41mm) Apple Watch Series 9 (45mm) Prijs Vanaf 449 euro Vanaf 479 euro Afmetingen 41 x 35 x 10.7mm 45 x 38 x 10.7mm Gewicht 32,1 gram (aluminum) 38,7 gram (aluminum) Case/bezel Aluminum of roestvrij staal Aluminum of roestvrij staal Display 352 x 430 px always-on OLED Retina Display 396 x 484 px always-on OLED Retina Display GPS Ja Ja Batterijduur 18 uur 18 uur Connectiviteit Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE (optioneel) Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE (optioneel) Waterproof? Ja, WR50 (geschikt om te zwemmen) Ja, WR50 (geschikt om te zwemmen)

Apple Watch Series 9: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future / Matt Evans)

Start bij 449 euro

Twee maten: 41 mm en 45 mm, met LTE-opties

Roestvrijstalen behuizing ook beschikbaar

De Apple Watch Series 9 werd aangekondigd tijdens Apple's evenement van 12 september en is nu verkrijgbaar, met prijzen die starten vanaf 449 euro. Dat is de prijs voor het goedkoopste 41mm model met een aluminium behuizing (met kleuropties Midnight (zwart), Starlight (een soort zilver/goud hybride), zilver, rood of het nieuwe roze) en alleen GPS-connectiviteit, zonder LTE.



Als je deze versie koopt, kun je geen verbinding maken met het internet zonder Wi-Fi of je telefoon bij de hand, hoewel je nog steeds GPS-functies kunt gebruiken terwijl je aan het sporten bent. Wie een groter model, LTE-connectiviteit of een roestvrijstalen behuizing wil, betaalt zoals gewoonlijk extra.

Een 45mm aluminium horloge in het roze, met alleen GPS, kost bijvoorbeeld 479 euro, terwijl de versie met GPS en LTE 599 euro kost. Als je voor de roestvrijstalen optie zou gaan, zou de prijs weer stijgen. Dit is niets nieuws in de Apple Watch-wereld, maar het is het vermelden waard als je overweegt om er voor het eerst een op de kop te tikken.



Als je een nog duurdere optie wilt, is er ook nog de Apple Watch Ultra 2. Deze biedt een heleboel op outdoor gerichte opties. Deze biedt een heleboel functies voor buitengebruik, een robuuster ontwerp en een beter scherm, maar nog steeds voor een hogere prijs. Je kunt daar meer over lezen in onze hands-on Apple Watch Ultra 2 review.

Apple Watch Series 9: Design

(Image credit: Future / Matt Evans)

Veel gerecyclede materialen

Identiek design als voorgangers

Nieuwe banden en roze aluminium opties

Zoals je zou verwachten van een Apple Watch is dat Apple het wiel niet opnieuw heeft uitgevonden. Het bedrijf had de zaken al in een vroeg stadium goed voor elkaar en houdt voet bij stuk (met de mogelijke uitzondering van het 'radicale' Apple Watch Ultra-ontwerp). Dezelfde twee maten, dezelfde roterende digitale kroon, dezelfde knop aan de zijkant, de microfoon en luidspreker die een aantal generaties geleden zijn geïntroduceerd, zijn nog steeds aanwezig. Als je naar het chassis kijkt, is het vrijwel hetzelfde horloge. Series 8-gebruikers die op verandering hopen, kunnen beter ergens anders kijken.

Gelukkig is het nieuwe horloge nog steeds ongelooflijk eenvoudig in te stellen en meteen te gebruiken. Met behulp van een combinatie van de digitale kroon, zijknop en touchscreen, was onze eerste navigatie door het nieuwe watchOS 10 besturingssysteem soepel en intuïtief. Instellingen openen met de zijknop voelt als een logische stap en de nieuwe widgetstapel maakt het veel makkelijker om naar de gewenste widget te springen.



Meer dan enige andere functie hebben de widgets de Apple Watch-ervaring getransformeerd, maar dit is niet uniek voor de Series 9. Elke Apple Watch vanaf de Apple Watch 5 zal de watchOS 10-update ontvangen.

Wat wel is veranderd, is de samenstelling van de materialen die in de Series 9 worden gebruikt. Apple wil graag benadrukken dat elke nieuwe Apple Watch die wordt geproduceerd nu 'CO2-neutraal' is, deels dankzij een combinatie van gerecyclede materialen die zowel binnen als buiten het horloge worden gebruikt, zoals kobalt in de batterijen en aluminium in de behuizing.



(Image credit: Future / Matt Evans)

Zoals gezegd zal iedereen die Barbie deze zomer heeft gezien wel een nieuwe roze kleur willen, maar de kleuren Midnight, Silver, Starlight en Product Red zijn allemaal een welkome terugkeer van vorig jaar. De hoogwaardige roestvrijstalen opties kunnen ook worden gekocht met een metalen band die bij de behuizing van het horloge past.

Apple Watch Series 9: functies

(Image credit: Future / Matt Evans)

Tik Dubbel is een duidelijke uitschieter

Nieuwe Ultra Wideband is geweldig

Siri op het horloge stelt gezondheidsgegevens veilig

Met de nieuwe Tik Dubbel-functie (hou het horloge omhoog en tik met je duim op je wijsvinger) kun je elke widget of app activeren die je op dat moment open hebt staan. Als je bijvoorbeeld een workout hebt geopend, kun je die starten of beëindigen. We hebben een telefoontje beantwoord, een telefoontje gepleegd en een app geopend. Dit had gemakkelijk een stom trucje kunnen zijn, maar Apple heeft er een functie van gemaakt die je waarschijnlijk dagelijks zult gebruiken.

Andere nieuwe dingen zijn het gebruik van de Ultra Wideband-technologie door de S9 om de Zoek Apparaten-functie te verbeteren. Als je een iPhone 15 gebruikt, die ook is uitgerust met Ultra Wideband, kun je niet alleen de richting van je telefoon zien, maar ook hoe ver deze van je verwijderd is. Ultra Wideband kan verder worden gebruikt om muziek op je Apple HomePod te bedienen als je in de buurt bent. Uiteindelijk is dit wel een outdoorhorloge dus we hadden ook meer innovatie op dit gebied gezien.

We waren erg onder de indruk van de demo, maar op dit moment is deze beperkt tot alleen de Series 9, Apple Watch Ultra 2 en iPhone 15. Als er in de toekomst apparaten komen waarop deze technologie is geïnstalleerd, zal deze veel breder worden gebruikt (en terecht, de functie is geweldig), zelfs als relatief weinig gebruikers dit jaar het geluk zullen hebben om twee nieuwe Apple-producten te bemachtigen.



Siri is voor het eerst beschikbaar op het apparaat zelf, wat betekent dat het geen verbinding hoeft te maken met de cloud om je vragen te verwerken. Voor de meesten is dit een vrij kleine verandering, maar een grote sprong voorwaarts voor degenen die zich zorgen maken over privacy nu dat je Siri kunt gebruiken om toegang te krijgen tot je gezondheidsgegevens.

Apple Watch Series 9: vroeg oordeel

(Image credit: Future / Matt Evans)

Het is moeilijk om andere opvallende veranderingen te noemen: de meeste echt transformerende dingen, behalve wat hierboven is besproken, zijn beschikbaar op de meeste andere Apple Watches via een upgrade naar watchOS 10. De nieuwe functies zoals Tik Dubbel en de verbeterde zoekfunctie zullen pas later dit jaar beschikbaar zijn.

De verschuiving naar milieuvriendelijkere materialen is welkom en de optie van een helderder scherm is altijd fijn, maar we zijn opnieuw gefrustreerd door het gebrek aan enige verbetering in de batterijduur. We zullen verder moeten testen om te zien of dat mooie heldere scherm de batterij verder leeg slurpt dan een hele dag opladen, of dat de verbeterde verwerkingskracht van de S9 dit kan verzachten.