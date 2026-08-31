GTA 6 wordt langste GTA ooit en duurt 80 uur om uit te spelen

Hopelijk hebben fans van GTA 6 genoeg vrije dagen opgenomen, want alleen het hoofdverhaal zou al 80 uur in beslag nemen. In een interview met The New York Times onthulde Rob Nelson, mede-studiohoofd bij Rockstar North, dat zijn speelsessie 80 uur duurde. In die tijd heeft hij het hoofdverhaal en enkele "optionele doelen met narratieve gevolgen" voltooid.

Hoewel we niet weten wat deze "optionele doelen" precies inhouden, klinken ze als zijmissies die de afloop van het verhaal beïnvloeden, zoals persoonlijke missies die betrekking kunnen hebben op Lucia of Jason.

Dit betekent dat de game tot wel 100 uur kan duren, mogelijk zelfs langer, als spelers tijd willen besteden aan het verkennen van Leonida en Vice City. Wie elk hoekje van de hele open wereld wil verkennen, kan nog langer bezig zijn.

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"Ik hoop dat er mensen zijn die 's ochtends willen opstaan, een kop koffie willen drinken, douchen, zich aankleden en even willen sporten," aldus Nelson. "Praat met mensen, verken de omgeving, misschien kom je wel in de problemen. Overval wat plekken, verdien wat geld."

Ter vergelijking: het verhaal van GTA 5 duurt ongeveer 30 uur, terwijl Red Dead Redemption 2 totwel 60 uur kan duren. Dit maakt GTA 6 Rockstars grootste en langste game tot nu toe.

GTA 6 verschijnt tot slot op 19 november voor PS5 en Xbox Series X|S. Rockstar heeft bevestigd dat de game bij de lancering op consoles met 30 fps zal draaien.