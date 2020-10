Scoor nu een mooie korting op een van de beste smart locks

Een van de dingen waar je vaak naar op zoek bent, zijn je huissleutels. Meestal slingeren ze ergens rond in huis of zijn ze naar de bodem van je handtas gezakt. Een smart lock zorgt ervoor dat je nooit meer in die situatie zal zitten en dat jij en je gezin de deur kunnen openmaken met jullie smartphones.

In Nederland en België is Nuki een populaire fabrikant van deze slimme sloten. Het Nuki Smart Lock is makkelijk zelf te installeren en past bovendien op bijna elk slot. Met het slimme slot kan je vervolgens je deur openen vanop afstand en er is ook ondersteuning voor Google Home en Apple HomeKit zodat je via spraakbesturing je deur op slot kan doen. Geavanceerde instellingen laten ook automatische ont- en vergrendeling toe, evenals de mogelijkheid om de deur automatisch te openen als jij thuis aankomt.

Heb je toch liever een makkelijkere manier om je deur open te maken? Dan krijg je bij dit pakket ook de handige Nuki Fob. Deze sleutelhanger kan je deur snel openen/sluiten met een enkele druk op de knop.

Lees hier onze review van het Nuki Smart Lock 2.0

Nuki Smart Lock pakket deal

De korting op het Nuki Smart Lock pakket is beschikbaar bij Coolblue in zowel Nederland als België. Je krijgt hier het Nuki Smart Lock, de Nuki Fob en de Nuki Bridge.