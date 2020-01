Koop nu een Windows 10 OEM key voor slechts €11,19

URCDKeys, een online winkel voor codes en keys voor diverse softwareplatformen komt nu met een exclusieve deal op haar platform omtrent Windows. Je haalt een echte, permanente Windows 10 Pro OEM Key in huis voor een schijntje! De website biedt al flinke kortingen op de prijs van een officiële licentie, maar met de speciale kortingscode RD20 haal je er nog eens een paar euro's extra vanaf!

Windows 10 Pro OEM CD Key kortingscode

De Windows 10 Oktober 2018 Update kan gezien worden als een van de meest stabiele en recent gemaakte versies van Windows 10. Een van de grote voordelen van een volledige, authentieke versies van het besturingssysteem is dat je de Windows Store in al zijn volledigheid kunt gebruiken. Je kunt demo's downloaden en spelen van Microsoft (denk aan Forza) en zijn algeheel meer uitvoeren vergeleken met een onofficiële Windows-versie.

Hoewel een authentieke licentie voor Windows zo zijn voordelen heeft, komt de software vaak met een flinke prijs. Een OEM key van URCDKey geeft jou echter het beste van beide werelden. In de webshop koop je een versie van Windows 10 Pro voor slechts €11,19. De officiële prijs bedraagt €13,99, maar aan de hand van de 'RD20' kortingscode wordt de licentie extra goedkoop.

Ben je een echt doe-het-zelf-figuur als het aankomt op computers, en wil je een werkende kopie van Windows 10 kopen? Dan is dit een uitgelezen mogelijkheid voor jou. Zelfs als je de Home Edition van Windows 10 hebt, dan begrijpen we alsnog dat je de betere Pro-versie in huis wil halen.

Windows 10 is gemaakt om te werken met hardware, software, en randapparatuur wat je al in huis hebt. 'Automatisch updaten' zorgt er tevens voor dat je nooit een nieuwe feature hoeft te missen. Ook is je PC zo het beste beveiligd voor kwaadwillenden, en dat de gehele periode dat Microsoft de software van Windows 10 ondersteunt.

Gamen is ook een stuk beter met Windows 10. Niet alleen werken je bestaande games top, maar je kunt nu ook spelen met gamers wereldwijd die op een Xbox One spelen. Van de beste casual games tot een nieuwe generatie PC-gamers, Windows 10 is er voor iedereen.

Download Windows 10 Pro hier, en activeer het product na de installatie met de gekochte code.

Office professional pakketten

Je kunt ook Office 2016 en Office 2019 Professional kopen. De Office 2016 Professional Plus CD Key kost doorgaans €33,49, maar met de kortingscode RD20 is het product te bestellen voor slechts €26,79.

De Office 2019 Professional Plus CD Key kost je doorgaans €59,99. Na het invullen van de code RD20 is het mogelijk om de CD Key voor slechts €47,99 te bestellen. Al met al kan je dus authentieke versies van Office en Windows kopen voor minder dan 50 euro!