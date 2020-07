Bose 700 koptelefoon zakt naar ongezien lage prijs op Amazon

De Bose 700 koptelefoon is een van de duurste (en beste) koptelefoons met noise-cancelling die je op dit moment kan vinden. Dit model van Bose geeft je topklasse noise-cancelling, ondersteuning voor Google Assistant, maar zijn hoge prijs is een doorn in het oog van de budgetbewuste consument. Goed nieuws: de Bose 700 is momenteel flink afgeprijsd op Amazon dus sla snel je slag voor het te laat is!

De Bose 700 koptelefoon heeft een adviesprijs van maar liefst 399,95 euro en valt daarmee buiten de gemiddelde portemonnee. Op Amazon krijg je een mooie korting op elke kleurenvariant. Als je de nieuwe Soapstone-kleur zou willen, dan betaal je zelfs minder dan 250 euro. Heb je liever een neutrale kleur? Geen nood, want ook de basic zwarte Bose 700 is verlaagd in prijs.

Hieronder hebben we de deals op een rijtje gezet en helemaal onderaan hebben we deals bij andere verkopers opgesomd.

Beste Bose 700 deals van vandaag

Bose 700 - Soapstone | €248,57 i.p.v. €399,95

De Bose 700 in de Soapstone-kleurenvariant geniet van de hoogste korting, maar we begrijpen dat een witte koptelefoon met pastelroze accent niet voor iedereen de eerste keus is. Als de kleur niet belangrijk is en je voor de hoogste korting wil gaan, dan moet je hier zijn.

Deal bekijken

Bose 700 - Zwart | €277,72 i.p.v. €399,95

De zwarte versie van de Bose 700 krijgt de laagste korting, maar over het algemeen is zwart de populairste kleur voor een koptelefoon. Denk dus goed na of je een dertigtal euro meer wil betalen voor de minst opvallende versie van de koptelefoon.

Deal bekijken

Meer Bose 700 deals