De beste Xbox One Black Friday Deals van 2019

Black Friday komt alsmaar dichter in de buurt en ook voor Xbox-fans is dat goed nieuws. Nu er inmiddels drie verschillende versies van de Xbox One zijn met de toevoeging van de Xbox One X, Xbox One S en Xbox One S All Digital, zullen er gegarandeerd verschillende deals opduiken.

Xbox One deals

Microsoft Xbox One S 1TB + 2e Controller voor €199 i.p.v. €295 (NL) Dit is een van de interessantere Black Friday Xbox combopakketten. Je krijgt namelijk geen reeks games voorgeschoteld maar een tweede controller samen met een korting van een kleine 100 euro. Aangezien de kans groot is dat je ooit games met vrienden zal spelen, zal die tweede controller zeker zijn nut bewijzen.Deal bekijken

Xbox One S 1 TB All Digital 2.0 voor €125 i.p.v. €229 (Alleen NL) De Xbox One S All Digital is de console voor gamers die geen fysieke games meer nodig hebben. Omdat er geen cd-lezer meer is, is dit de dunste en goedkoopste Xbox van het moment. Deze deal bevat alleen de console en een controller, maar bevat dus geen vooraf geïnstalleerde games.Deal bekijken

Xbox One Black Friday deals: vooruitzichten

Zoals in elk Black Friday artikel voor een spelconsole geven we hier het bekende vooruitzicht van de combopakketten. Retailers doen niets liever dan consoles bundelen met enkele games of accessoires en er vervolgens een mooie korting op plakken. Gezien de grote variëteit aan Xbox One-consoles zal dat hier ongetwijfeld ook het geval zijn.

De traditionele Xbox One zal je vermoedelijk niet meer terugvinden. Dat model is inmiddels uit de productie gehaald en vervangen door de Xbox One S. De kans dat webshops nog originele Xbox One-consoles hebben is dan ook enorm klein.

De Xbox One X was vorig jaar nog te nieuw om al hoge kortingen te krijgen, dus we hopen dat daar dit jaar verandering in komt.