PS4 en PS4 Pro Black Friday deals 2019: wat mag je verwachten?

PlayStation 4 Black Friday deals zijn nog altijd razend populair, en dat terwijl de console inmiddels zes jaar oud is. Een indrukwekkend spelaanbod, een 4K-upgrade enkele jaren geleden met de PlayStation 4 Pro, én het blijven uitbrengen van toffe nieuwe games zorgen ervoor dat Sony's console al jaren steevast aan de top van de consolelijst staat.

Heb je in al die jaren nog nooit een PS4 aangeschaft, of ben je toe aan een 4K HDR upgrade? Dan is Black Friday hét moment om de succesvolle console van Sony in huis te halen. Op het moment van schrijven zijn de deals nog niet bekend, maar dat heeft alles te maken met de tijd van het jaar. Hoe dichter we bij Black Friday komen, hoe beter de aanbiedingen.

Dat er aanbiedingen komen, heeft niet alleen te maken met het feit dat acties ook in voorgaande jaren plaatsvonden. De nieuwe generatie consoles moet namelijk in 2020 verschijnen, waardoor de PlayStation 4 niet zo lang meer door het leven zal gaan als de beste console. Gezien het feit dat de PS5 waarschijnlijk backwards compatible is, kun je met een gerust hart zoveel PS4-games kopen als je wilt.

Voel je niet de drang om nu een PS4 te kopen? Dan kan een jaartje wachten nog meer voordeel opleveren, aangezien de release van de PS5 de prijs van zijn voorganger flink gaat drukken.

We verwachten dat ontwikkelaars nog enkele jaren na de release van de PS5 'gewoon' de PlayStation 4 blijven ondersteunen. De console van Sony op de kop tikken tijdens Black Friday is dan ook geen verkeerde investering.

Hoe goed is de PlayStation 4 Slim?

Welke Black Friday PS4 deals mag je verwachten?

Een goede indicatie van Black Friday is Amazon Prime Day. Om heel eerlijk te zijn: de betere deals vind je vaker tijdens Black Friday en Cyber Monday dan tijdens het zomerevenement van Amazon. Prime Day had prima aanbiedingen, maar de gevraagde prijzen hadden we al eens eerder gezien tijdens kortingsacties.

Dit jaar verwachten we dat zowel de eerste generatie als de Slim-versie van de PlayStation 4 op te pikken zijn voor minder dan 200 euro. Bij de eerste generatie gaat het hoogstwaarschijnlijk om een tweedehands, aangezien deze na de lancering van de Slim uit het assortiment is verdwenen.

Een andere interessante ontwikkeling zit in de gamebundels. PS4 bundels met een game zijn niet heel verrassend, maar tegenwoordig zien we steeds meer pakketten die een tweetal of zelfs drietal aan topspellen meeleveren. Bij acties gaat het vaak om de PlayStation 4 met 500GB, maar ook de variant met 1TB vind je vrij makkelijk in een deal tegenwoordig.

Welke Black Friday PS4 Pro deals mag je verwachten?

Heb je vrij recentelijk een mooie 4K tv in huis gehaald? Dan is Black Friday een uitstekende aangelegenheid om een PlayStation 4 Pro in huis te halen. Met de meest krachtige PlayStation tot nu toe kun je namelijk tal van games spelen in 4K met HDR ondersteuning voor rijke contrasten. Toegegeven, de PS4 Pro kost enkele tientjes meer dan de Slim, maar de Pro is een stuk goedkoper dan wat Microsoft vraagt voor de Xbox One X.

Sinds de lancering is het meer dan eens voorgekomen dat de PlayStation 4 Pro zo goed als uitverkocht was bij diverse winkels. Dat spreekt niet in het voordeel voor consumenten die graag wachten op een aanbieding, aangezien de vraag hoog blijkt. Toch verwachten we enkele mooie PS4 Pro Black Friday deals.

De PlayStation 4 Pro is al een tijdje verkrijgbaar in een bundel met populaire games. Denk hierbij aan een bundel met FIFA 20, Fortnite, of de te verschijnen Call of Duty: Modern Warfare. Op het moment van schrijven haal je deze bundels in huis voor ongeveer 350 euro. Met Black Friday verwachten we dat de prijs nog enkele tientjes zakt.

Komen er PS4 Black Friday deals aan?

Daar durven wij onze hand wel voor in het vuur te steken. Of je nu een nieuwe PS4 in huis wil halen of je gamecollectie wil uitbreiden; met Black Friday zit je gegarandeerd goed. Hoe ouder het spel, hoe groter de korting is die je kunt verwachten.

Er bestaat een goede kans dat nieuwe blockbusters als Call of Duty: Modern Warfare, Borderlands 3, FIFA 20 en Doom Eternal een paar euro goedkoper op te pikken zijn met Black Friday. Deze games vind je hoogstwaarschijnlijk ook terug in de PS4 bundels.

Voor echt grote kortingen kun je het beste kijken naar spellen die ongeveer een halfjaar tot een jaar geleden gelanceerd zijn. We zullen tijdens Black Friday en Cyber Monday meerdere retailers constant checken op grote acties. Games als Rage 2, Kingdom Hearts III, Spider-Man en Assassin's Creed Odyssey zijn spellen waar we onze hoop op vestigen.

Wil je inspiratie opdoen voor Black Friday? Dan raden we je aan om onze lijst met beste PS4 games nog eens grondig door te nemen.

Komen er PlayStation VR Black Friday deals?

De lijst met PlayStation VR-games wordt met het jaar kleiner, maar dat betekent niet dat de games die uitgebracht worden niet de moeite waard zijn. Er zijn tevens tal van PlayStation VR-bundels te vinden met enkele games om je kennis te laten maken met deze nog altijd interessante technologie.

Kijken we naar voorgaande jaren, dan zien we dat de PlayStation VR tijdens Black Friday en Cyber Monday telkens in prijs wordt verlaagd deze periode. We verwachten dat in 2019 wederom de prijs van het apparaat onder de 200 euro zal duiken. Onze lijst met beste VR-games helpt je op weg met het zoeken naar geschikte spellen.

Komen er PlayStation Plus deals?

Het antwoord op je vraag is: ja! Black Friday is een van de betere momenten om op zoek te gaan naar een PlayStation Plus-abonnement. De afgelopen jaren hebben we veel korting gezien op onder meer de jaarabonnementen. Ook deals van 15 maanden sluiten we niet uit.

Vergeet overigens niet dat je te allen tijde jouw PS Plus-lidmaatschap kunt verlengen. Je huidige abonnement wordt niet gewist wanneer je een nieuwe PS Plus-code toevoegt. Je kunt zoveel mogelijk codes toevoegen als je nodig hebt; de nieuwe abonnementsduur wordt opgeteld bij je huidige abonnementsduur.

Kan ik goedkoop controllers en accessoires kopen op Black Friday?

Jazeker! De week van Black Friday en Cyber Monday leent zich uitstekend voor het kopen van PS4 controllers en accessoires. Door het hele jaar heen zakt de prijs van een DualShock 4 controller nauwelijks, en dan zijn deze apparaten toch wel vrij prijzig te noemen. Tijdens Black Friday komt het vaker voor dat je de DualShock in de schappen kunt oppikken voor de helft.

We verwachten verder dat PS4 headsets, zowel officiële als van derden te verkrijgen zijn met flinke kortingen. Of je nu de nieuwste en beste 3D Virtual Surround headset van Turtle Bay, Astro of Razer in huis wil halen, je zult geheid iets moois vinden. Voor dat en andere accessoire-acties houden we onze ogen open deze periode, waarna je de beste deals hier terugvindt.

De beste PlayStation 4 console-, accessoire en gamedeals vind je hier terug. We updaten de pagina met regelmaat om de meest actuele en interessante aanbiedingen te tonen.